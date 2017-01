Una final para el Levante Femenino en el nuevo año

«Si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no vamos a poder ganar?». Andrés Tudela desafía al fortín culé y a un Barcelona (16:00 horas) confeccionado a base de talonario para no marcharse de vacío por segunda temporada seguida. La Liga Iberdrola se reanuda con un partido en mayúsculas, que unas y otras tienen señalado en un rojo en sus calendarios. En el bando catalán, sobre todo las que han defendido la camiseta granota, con más arraigo en los casos de Sandra Paños y Ruth, que además son de la Comunitat Valenciana, y algo menos Olga García y Alexia Putellas, aunque también dejando huella. Es evidente que el rival está plagado de talento y que además encadena ocho partidos sin perder en el Mini Estadi, pero si el Levante Femenino está en la pelea por el título, con los mismos puntos que las barcelonistas (35) es por algo, de ahí que la ilusión sea tremenda. «Si hemos llegado a esta situación, ¿por qué no vamos a poder ganarles? Somos un equipo muy grande y sabemos que si tenemos un buen día, los tres puntos pueden ser nuestros», argumenta el técnico granota, que repite la necesidad de afrontar este encuentro «como uno más» que tan buen resultado ha dado hasta el momento, salvo en el batacazo contra el Atlético de Madrid.

El Barça fue el último que ganó al Levante en El Terrer. Además, el partidazo en el Mini ha adquirido más relevancia tras el triunfo del Atlético para abrir la jornada.