Oier es el elegido para suplir a Remiro

La lesión de Kepa ha provocado una operación a tres bandas con Remiro de regreso a Bilbao y la llegada de Oier Olazábal a la portería del Ciutat, convirtiéndose en primer refuerzo del mercado de invierno. Es el preferido de la dirección deportiva del líder de LaLiga 1|2|3 si el Athletic acaba abonando una cantidad compensatoria para romper el acuerdo de cesión que le une al Levante hasta 30 del junio y un año más si se consiguiera el ascenso. Tito y Carmelo se han movido rápido y tienen una alternativa al navarro, cada vez con la mente más fuera que dentro de Orriols.

Oier Olazábal, que estuvo en la órbita del Levante en mercados anteriores, está negociando su desvinculación del Granada con el que tiene un año más de contrato y no entra en los planes del exgranota y recién renovado Lucas Alcaraz, que apuesta por el mexicano Ochoa. Jugó más de 125 partidos en las categorías inferiores del Barcelona, donde compartió vestuario con Espinosa, y en el verano de 2014, tras la llegada de Claudio Bravo y Ter Stegen al primer equipo, se desvinculó de Can Barça para firmar con el conjunto nazarí. Aquella transacción no incluyó compensación económica, aunque el Barça se reservó unos derechos económicos sobre un futuro traspaso del portero a otro equipo. La pasada temporada fue cedido a la Real Sociedad donde también pasó desapercibido y en la presente campaña solamente participó en un partido de Copa ante Osasuna.

Sin quererlo, a raíz de la lesión de Kepa Arrizabalaga en el Athletic-Alavés, Álex Remiro ha pasado a ocupar el primer plano del mercado invernal granota. Sin Herrerín (cedido al Leganés y curiosamente suplente en el último encuentro ante el Betis) y con el ahora titular en LaLiga Santander en el dique seco durante un mes y medio, el conjunto vasco ha dado un paso adelante en sus deseos de repescar al meta a préstamo en el Levante. La suplencia prolongada del de Cascante potencia esa opción desde hace ya unas semanas, ahora más con Iraizoz como único cancerbero disponible para Valverde. Poco después de conocerse el primer diagnóstico de la lesión de Kepa, ya se produjo un primer contacto entre ambos directores deportivos (Tito y Amorrortu).

El nombre de Remiro está sobre la mesa desde que el Athletic negociaba la cesión de Iago a Butarque por la grave lesión de Serantes porque el ´Txingurri´ es partidario de trabajar con tres porteros. «Tenemos que estudiarlo, porque hay otros clubes implicados. Vamos a esperar a las pruebas para ver el tipo de rotura y la previsión sobre el tiempo que puede estar fuera», advertía el técnico del Athletic cuando se le preguntaba el mismo domingo por la posible vuelta de Remiro en el mercado invernal. De momento, Unai Simón, el último producto de la prolífica cantera de guardametas de Lezama, viajará a Barcelona a la vuelta de Copa del Rey.