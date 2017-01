El Levante vence al UCAM Murcia y sigue su camino al ascenso

En pleno mercado de enero, y con la posibilidad de retocar la delantera encima de la mesa, Roger se lo volvió ayer a poner un poco más difícil a Tito y Carmelo. Ambos saben de sobra que hoy por hoy no hay otro como él en Segunda División, pero el de Torrent está dejando el listón tan alto que ni siquiera se presume sencillo dar con alguien que le cubra las espaldas sin que pegue el cantazo. De todas las buenas apuestas para el proyecto en Segunda ninguna está siendo tan provechosa como la suya. La confianza la está devolviendo con creces. Un nivel que ni siquiera igualan defensas como Postigo y Rober Pier o un portero como Raúl, capaces todos ellos contra el UCAM de volver a dejar la portería a cero. A este Levante es imposible meterle mano ni por delante ni por atrás.



Roger, con 12 goles que en su mayoría han sido sinónimo de puntos, confirmó en La Condomina que es uno de los máximos responsables de un liderato actualizado con los puntos del aplazado. El paso que empezó a dar en el Valladolid lo ha confirmado ahora en el Levante, tanto a nivel individual como por lo bien que mezcla con el estilo del grupo. Está claro que cuanto más azúcar, más dulce, pero el mejor fichaje sin duda será retener en el equipo a un delantero al que no hacen justicia los 8 millones que tiene de cláusula. Una cantidad, por cierto, que así no sólo va a ser asumible en Inglaterra. El golazo que le marcó al UCAM bien los vale. Una acción individual en la que encaró a tres defensas que no dejaron de recular hasta que en la frontal soltó un disparo frente al que Biel Ribas, igual que en el buen remate que le había metido al poste minutos antes, se quedó petrificado.



Contar con uno de los máximos goleadores de Segunda es un seguro de vida para un Levante que, pese a todo, estuvo tremendamente incómodo hasta el gol ante un rival que no parecía el penúltimo. Sin embargo, con ventaja en el marcador, el líder ya se sintió a sus anchas. Todo su peso cayó entonces sobre el UCAM, incapaz mental y físicamente de hacer frente a una máquina perfectamente engrasada. Un acorazado que con estos puntos atrasados vuelve a abrir brecha en la clasificación. Con este ritmo, desde luego, la duda no estará tanto en el ascenso como en la anticipación con la que se produce. El borrón de noviembre y de las últimas salidas está corregido.



Tras rozar la perfección contra el Lugo, esta vez costó más. Sin el ímpetu de Natxo Insa, el perfil menos intenso de Verza no dio para aguantar a un UCAM que encontró una autopista por su banda derecha. Cada llegada fue peligro. Una hemorragia que Muñiz intentó taponar intercambiando las posiciones de Rubén y Morales y gracias a la que los de Francisco, favorecidos también por errores de Campaña y Toño en la salida del balón, sembraron varias veces el desconcierto en el área de Raúl.



El partido estaba justo como no le gustan a Muñiz,excesivamente abierto, con un intercambio de golpes en el que también participó Espinosa pero el que nadie estuvo tan letal como el Pistolero, mortífero en ataque y puro veneno en el cuerpo a cuerpo. Cualquier atisbo de grieta, aun así, lo tapó Muñiz con la entrada de Lerma. Mano de santo, el colombiano apuntilló el resultado cabeceando un córner magistral de Campaña. Un golpe definitivo a un partido que ya no daría para más y en el que el Levante se permitió el lujo de gustarse con alguna que otra filigrana arriba. En especial las de un futbolista proclive a ellas como es Campaña, el Roger del centro del campo.