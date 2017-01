Partido extra para el Levante UD, el campeón invernal

El título invernal no da derecho a un trofeo ni asegura el ascenso, aunque poco falta para esto último. Ni siquiera es canjeable por un pasillo del rival de turno, en este caso el UCAM Murcia. Lo que sí que aporta es confianza y remarca el camino correcto, del que apenas se han salido los granotas en lo que va de curso. Estos llevan ya 40 puntos (récord histórico), y todavía tienen dos partidos de la primera vuelta por delante. El primero, esta noche, y casi a modo de regalo. Es aquel que el temporal les birló antes del paro navideño, y que podría ampliar hasta nueve los puntos su renta sobre el tercer clasificado de LaLiga 1|2|3, el Getafe.

El convincente triunfo logrado ante el Lugo dejó un regusto extremadamente dulce entre los levantinistas. Hay ganas de más partidos sobresalientes como ese, y como aquellos que devolvieron la ilusión en las primeras jornadas. Contra los de Luis César, no en vano, la excelencia solo estuvo a unos centímetros de distancia: los que separaron los remates al palo de Morales y Roger de sendos goles y, por consiguiente, un 3-0 inapelable.

Siempre vigilante, Muñiz advertía este martes: cuidado con tanto elogio, no vaya a provocar un repentino subidón de azúcar. «En el último encuentro estuvimos muy bien, pero sabemos que lo que pase el miércoles es diferente a lo del sábado pasado; hay que empezar desde cero, como siempre», apuntaba ayer el técnico, quien abogaba por «mantener la línea de seriedad, de orden, de intensidad y de juego, sino nos equivocaremos». Después remataría la faena con una enumeración de las virtudes locales. «Juegan vertical, buscan la velocidad cuando roban. Es un rival díficil, hay que estar atentos», decía, en resumidas cuentas.

El asturiano acompañará sus mesuradas palabras con actos. Parece que serán muy pocos los cambios respecto al anterior encuentro, a pesar de que el domingo espera el Huesca y de la teórica debilidad del UCAM: novel en la categoría y penúltimo, con 19 puntos. La única permura segura, he hecho, será el regreso de Verza al once en lugar del ausente Insa. Abraham o Jason, para dar un respiro a Toño o alguno de los extremos, también aspiran en menor medida a la titularidad.

Sobre la pareja Espinosa-Campaña, responsable del recital de juego de hace cuatro días, recaerá la responsabilidad de desconectar el entramado táctico preparado por Francisco, quien se estrena en el banquillo local de La Condomina. Roger, una vez abortada su sequía de dos meses ante los lucenses, estará de nuevo con la caña preparada. En cuanto a Morales, La Condomina podría suponer su despegue definitivo después de la recuperación esbozada ante el Lugo.

La clasificación presenta a un UCAM con mayor pegada ofensiva de la que se presupone, y más después de encadenar dos partidos sin marcar. Los granotas deberán estar atentos al balón parado, un arte del que han sacado habitualmente beneficios. En esa lid, Postigo y Róber, el eje de la zaga que se ha consolidado en ausencia de Chema, tienen mucho que decir.