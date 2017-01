Muñiz, técnico del Levante UD: "Quien piense en junio, perderá tiempo y puntos"

Muñiz no se ha salido ni un milímetro del discurso del «partido a partido» por mucho que el líder se haya disparado después de la cuarta victoria consecutiva. Por encima de la pegada de Roger, el técnico asturiano ha insistido en el poder del grupo en un mes señalado por el mercado de invierno: «Desde la pretemporada hablábamos de que el conjunto está siempre por encima de las individualidades. Sabemos que tenemos un equipo amplio, con 22 jugadores de muy buen nivel, que destaca por juego, puntos y clasificación, pero también por tener un buen vestuario. Eso como entrenador hay que agradecerlo y sobre todo reconocerlo. El vestuario es clave para todo lo que se consiga de aquí al final»



Son 43 puntos, siete más que el Girona (segundo) y nueve por encima del Getafe (tercero), pero pese al enésimo golpe encima de la mesa en el penúltimo encuentro de la primera vuelta, el técnico del líder insiste en mantener la «misma intensidad y humildad» para alcanzar el objetivo. «Estamos con una cifra de puntos interesantes, todo por un bueno trabajo que estamos realizando, pero quedan muchos partidos, mucho temporada, mucho en juego todavía. Hay que seguir trabajando con la misma intensidad y humildad. Saber que todo lo que queda va a ser complicado, duro y primará el partido a partido. Lo que pasó no sirve para nada. Hay que recuperar bien e intentar llegar al partido de Huesca con la misma frescura e intensidad habitual», ha argumentado este miércoles, ya mirando en la cita del domingo en El Alcoraz (18 horas).

«Cuando empieza la pretemporada no sabes lo que va a suceder. Esta es una categoría igualada no, lo siguiente. En Segunda no sabes dónde vas a estar porque no hay favoritos. Hay que vivir el presente, muchas veces suena a tópico, pero lo del partido a partido es la única realidad. Quien piense en lo que va pasar en junio perderá el tiempo y puntos», ha añadido sobre la inmejorable situación clasificatoria, con los pies en el suelo en todo momento.

De la victoria con portería a cero, Muñiz ha incidido en que el equipo «salió mentalizado» ante un UCAM que apretaría «como lo teníamos previsto». «El equipo trabajó bien, con seriedad y siendo prácticos, sin complicarse la vida y además supo sufrir cuando toco sufrir».