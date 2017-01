Cinco años del primer al último gol de Roger

Justo cinco años después, Roger volvió a ser el gran protagonista del Levante. Y es que su último gol, uno de los mejores de su carrera, lo hizo el mismo día y casi a la misma hora que el primero. Fue un 11 de enero de 2012, en octavos de final de Copa del Rey. El equipo entonces dirigido por Juan Ignacio Martínez, curiosamente presente en la grada de La Condomina, vapuleaba por 4-0 al Alcorcón en un partido en el que el punta de Torrent, de 21 años recién cumplidos y enrachado con el filial, vivía su primera gran noche. De estreno en el once, marcó el segundo tanto al filo del descanso. Era la primera vez también que en el Ciutat festejaba un gol apuntando al cielo. Según contó, era en memoria de su abuelo, que lo acompañaba a los entrenamientos cuando era un crío.

Entre el primer y el último gol, Roger ha marcado 46 entre el Levante y su filial más en su cesión al Zaragoza y las dos al Valladolid. Con 12 goles esta temporada en LaLiga, está ya a punto de batir sus mejores registros. Se encuentra, sin duda, en el mejor momento de su carrera. Es el principal puntal del líder de Segunda y gran candidato al ascenso.

En su primera incursión como titular hace ahora un lustro, eso sí, y pese a los altibajos por los que ha tenido que pasar en su desarrollo, lo cierto es que Roger ya dejó entrever de qué pasta estaba hecho. Así quedó reflejado en la crónica: «Un chaval que no quiso el Valencia encarriló la eliminatoria y demostró instinto de killer en el área en su remate a la escuadra. Rápido y efectivo».

El camino de Roger no ha sido fácil para pasar del dorsal 34 de sus primeras apariciones (su debut fue contra el Deportivo saliendo desde el banquillo) al 9 de pleno derecho que luce en este momento. Además de tres cesiones, dos a Pucela y otra a La Romareda, tuvo que superar una grave lesión de ligamentos que sufrió jugando con el Valladolid en Gijón allá por septiembre de 2014. Poco más de dos años después, no sólo es uno de los arietes de moda en Segunda, sino que pese a haber renovado el pasado verano, los 8 millones de su cláusula de rescisión se antojan como una cantidad más que asumible para los distintos clubes europeos que no le quitan ojo.