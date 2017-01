Anquela sobre Campaña: ""El Levante tiene al mejor futbolista de la categoría"

Juan Antonio Anquela, técnico del Huesca, próximo rival del Levante (domingo, 18 horas) destacó la fortaleza del líder, sobre todo su "paciencia" para solventar sus encuentros y ensalzó la figura de José Campaña, a quien catalogó como "el mejor futbolista de la categoría y, si no lo es, le falta poco". De entre todas sus virtudes, el técnico del conjunto oscense incidió en su actual dinámica. "Llevan cuatro semanas sin recibir un gol, con un gol han ganado tres partidos, eso no lo hace nada más que un buen equipo de fútbol", dijo el técnico, para luego pasar a ensalzar sus invididualidades. "Los extremos son muy buenos y el delantero ya ni te cuento pero tienen al mejor futbolista de la categoría y, si no lo es, poco le falta. Y ese no juega delante sino donde se cuecen las habichuelas, donde lo pongan lo hace de maravilla porque es un jugador de superior categoría", dijo en referencia a Campaña. "El Levante tiene futbolistas de muchísima calidad y ellos nunca desesperan, están tranquilos y, cuando tienen que asestar el golpe, como tienen calidad y gente arriba que es capaz de eso, lo dan y nada más", añadió.

Pese a la visita del líder a El Alcoraz, Anquela no tiene duda de que su equipo se vaciará en el campo para "intentar ganar al Levante". "Me habláis de objetivos y el mío es ganar todos los partidos y es evidente que no se ha cumplido. El próximo es intentar ganar al Levante, hemos competido en todos los encuentros y ¿por qué no nos vamos a ilusionar con estar lo más arriba posible? Pero no podemos dejar de trabajar, el día que dejemos de hacerlo seremos un equipo vulgar que es la palabra que a mí me mata dentro del fútbol. Hay que estar todo el día con la escopeta cargada porque en el fútbol la relajación sólo significa pérdida", concluyó el preparador del Huesca.