A Huesca en el mejor momento de la temporada

El Levante afronta el partido en Huesca en su mejor momento de la temporada, tras haber encadenado cuatro victorias de forma consecutiva sin haber recibido un gol que le mantienen como líder de Segunda división, con nueve puntos de ventaja respecto al tercer clasificado.

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, tiene las bajas de Chema Rodríguez, Iván López y Paco Montañés, que se recuperan de sus respectivas lesiones de larga duración, y recuperó a Natxo Insa, tras haber sufrido una fractura en el tabique nasal hace una semana que le impidió jugar el pasado miércoles en Murcia ante el UCAM.

Muñiz ha repetido en los dos últimos partidos, jugados en apenas cuatro días, el mismo once inicial con el único cambio obligado en el centro del campo de Verza por Natxo Insa, que sufrió una fractura en la nariz.

El preparador del Levante, sin embargo, podría dar entrada en el equipo titular a David Remeseiro 'Jason' tras sus buenas actuaciones como suplente en los dos últimos encuentros y podría dejar a José Luis Morales o Rubén García en el banquillo.

Además, Muñiz volverá a contar como delantero con Roger Martí, quien acumula doce goles esta temporada tras haber marcado en los dos primeros partidos de este 2017, ante el Lugo y UCAM de Murcia.

Por su parte, la S. D. Huesca intentará este domingo, en su bastión del Alcoraz, derrotar al líder de la categoría, el Levante, para poder continuar en puestos de "play-off" de ascenso al final de la primera vuelta, lo que se le presenta difícil ante un rival es gran forma.

El conjunto oscense afronta el choque en casa, donde está sacando buenos resultados apoyado por su afición, con mucha ilusión y ganas para hacer frente a un rival que marcha de forma imparable hacia la Primera división.

Aunque durante la semana ha habido algún contratiempo para entrenar con normalidad con algunos futbolistas por motivos de salud, como Borja Lázaro, o físicos, como Bambock, no se espera que haya bajas para el encuentro ante los levantinos. Con ello, Juan Antonio Anquela, entrenador del Huesca, puede sacar el mejor equipo azulgrana.

El técnico jienense del Huesca ha recuperado a varios jugadores que no pudieron jugar en el anterior encuentro ante el Numancia, como son los casos de Akapo, que estaba sancionado, y de Borja Lázaro, enfermo.

Habrá cambios en defensa en el once inicial del conjunto oscense, al volver Akapo a ocupar la posición de lateral derecho.

Brezancic podría hacerse con el puesto de lateral en la banda izquierda, aunque también cabe la posibilidad de que siga César Soriano.

En el centro del campo no se esperan cambios y, aunque Lluis Sastre ya ha entrenado con normalidad en esta semana, no parece que vaya a salir de inicio en este encuentro al llevar pocos días entrenando y faltarle ritmo de competición.

En el resto de posiciones no se prevén modificaciones ya tan sólo en punta volvería a ser titular Borja Lázaro, a no ser que una repentina recaída obligara al técnico a recurrir a Urko Vera.

Se espera un encuentro intenso entre dos equipos que están en un buen momento de juego y resultados, aunque el partido podría verse condicionado por las inclemencias climatológicas adversas del viento y, sobre todo, del intenso frío que se prevén para el domingo por la tarde en la ciudad oscense, con una máxima de cero grados.

- Alineaciones probables

Huesca: Herrera; Akapo, Iñigo López, Jair, Brezancic o César Soriano; Aguilera, Melero; Ferreiro, Samu Saiz, Vadillo; Borja Lázaro o Urko Vera.

Levante: Raúl; Pedro López, Rober Pier, Postigo, Toño, Campaña, Espinosa, Verza o Natxo Insa, Rubén García o Morales, Jason, Roger.

Árbitro: Víctor Areces Franco (Comité Asturiano).

Estadio: El Alcoraz.

Horario: 18.00 hora local.