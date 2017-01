Punto insuficiente para un necesitado Atlético Levante

Otro empate, 11 en 21 partidos, para un Atlético Levante que acusó la falta de gol como en el resto de la temporada. A pesar de esto, no se puede negar la voluntad de los granotas. Lo buscó más que su rival, pero se topó con la excelente actuación del exlevantinista Álvaro Campos. Delante se encontraba un Lleida que venía con buena dinámica, pero que fuera del Camp d'Esports aún no conoce la victoria. El punto cosechado por los de Granero no sirve para salir del pozo, y dependiendo de los resultados que se den en esta jornada podría ver como el margen para situarse en puestos de salvación se amplía.

Locura sin control en los primeros compases del choque donde ambos equipos tiraban la pelota hacia adelante, convirtiéndolo en un duelo de idas y venidas. El Lleida salió con mayor ímpetu, aunque sin generar un peligro real. No había complicaciones con el balón y la posesión no tenía un claro dominador, perfecto para un Atlético Levante que tiene la mejor defensa del campeonato y con un juego que busca los espacios desde atrás. Así fueron llegando las ocasiones del bando local. Pepelu puso en apuros a Campos con un disparo lejano antes de que las jugadas a balón parado empezaran a asediar la portería ilerdense. Hacen intentó un remate de forma acrobática y Andreu tuvo la suya con un cabezazo al segundo palo que se marchó fuera. Con la lesión de Toño Vázquez, que se retiró con molestias musculares, los granotas se envalentonaron y empezaron a dominar el duelo a través de sus internadas por bandas mediante Manu Viana y Shaq. El norteamericano realizó la acción más peligrosa desde la derecha tras recibir un balón bombeado de Andreu y deshacerse con una finta de Noel, pero su centro no llegó a buen puerto puesto que Ribelles no golpeó con acierto, a pesar de encontrarse bien posicionado. El Lleida tuvo su momento para tocar el balón, pero más allá de un disparo alejado de Indiano, no se acercó al arco de Dani Sotres, de nuevo titular, con Koke, el tercer portero del primer equipo, de suplente.

El Atlético Levante retomó el manejo del esférico y Allyson pudo adelantar a los suyos, pero Campos volvió a ser clave para el cuadro catalán. Tras varios rebotes en el área, el punta levantinista se quedo solo frente al cancerbero de Mislata y su disparo al palo derecho fue desviado por el guardameta. Antes del descanso, el también exgranota Valiente amenazó con un globo poco estético que a punto sorprendió al portero local, siendo la opción más clara del Lleida Esportiu; mientras que Andreu pudo confirmar el buen hacer azulgrana en el primer periodo: el central saltó más que nadie en el segundo palo sin cabecear a puerta el córner ejecutado por Pepelu.

El Lleida salió a por todo tras la reanudación y a punto estuvo de avanzarse en el marcador con un misil de Andriu desde medio campo que Sotres, que estaba adelantado, pudo tocarlo lo suficiente para que fuera por encima del travesaño. Los de Gustavo Siviero atravesaban su mejor momento del choque y dispusieron de varios intentos de gol con un remate de Valiente y los centros envenenados de Quintillà desde la izquierda. El Atlético Levante volvió a corregir esa dinámica a través de Shaq que con llegadas hasta línea de fondo provocó el córner que casi adelanta a los de Carlos Granero. Fran Manzanara cabeceó en el primer palo el centro de Pepelu, pero de nuevo una estirada de Álvaro Campos frustró el tanto azulgrana. La salida del mediocentro de Dènia dejó por momentos sin rumbo a los granotas y el Lleida volvió crecerse. Quintillà era el más activo desde la izquierda y un envío suyo a punto estuvo de meterse en la puerta de Sotres, pero Javi Casares no llegó a culminar. Sin embargo, el que más quiso el gol en los instantes finales fue el Atlético Levante. Hubo un triple disparo en una misma jugada de Shaq, Ribelles y Álex Gil que acabó por encima del larguero; y el juvenil Saúl intentó aprovechar su envergadura en varios balones colgados al área, insuficientes para deshacer el empate final que mantiene al filial granota en penúltima posición.