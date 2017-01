Momo Sissoko: "Tengo 31 años, no estoy muerto"

El excentrocampista de Levante y Valencia se ha sincerado en unas declaraciones a The Mirror, en las que afirma que todavía tiene "hambre de fútbol". "Por eso quiero volver a Europa", justifica Momo Sissoko, quien se encuentra en el paro después de haber cerrado hace un mes su etapa en el Pune indio. "Solo necesito estar en forma y con ganar. Si es así, puedo jugar sin problemas. Mi objetivo actual es demostrar que puedo competir al máximo nivel, por ejemplo en la Premier", afirma el malí, "enamorado" del país y la competición inglesa. "Me encantaría volver allí".

"Con 31 años (su edad) no soy un viejo. No estoy muerto", destaca Momo. "He jugado con gente como Del Piero, que aguantó casi hasta los 40; muchos jugadores de más 30 años han firmado nuevos contratos en los últimos meses. La edad no importa", defiende el africano, quien recalase en Orriols en enero de 2014 y se desvinculó en junio de 2015.