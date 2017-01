La dictadura del Levante acaba con el Huesca

Los focos, y con todo merecimiento, están sobre Campaña, al que el técnico del Alcorcón había reconocido como "mejor futbolista de la categoría" en la previa. O en los goles de Roger, posiblemente también el mejor delantero y que ya lleva 13. Sin embargo, y pese a que ambos cumplieron sobrados con las expectativas en El Alcoraz, el secreto de este Levante que somete a los rivales y ha acabado la primera vuelta con 11 puntos de ventaja sobre el play-off, hay que buscarlo en el banquillo. En él, además de Muñiz, hay jugadores como Abraham, Lerma y Jason, los tres titulares este domingo en una alineación revolucionaria que no dio opción ni media a pobre Huesca.



Del trío de nuevos, por cierto, hubo uno que destacó sobre el resto. Un futbolista que por debajo de la primera línea de Campaña y Roger alterna titularidades con suplencias y cumple cada vez que tiene la oportunidad. No sólo saca nota, sino que marca goles y no precisamente de relleno. Suyo fue, no en vano, el que encarriló la victoria y un pleno sobre tres partidos en lo que va de año. Con la caña preparada y ese don tan particular para colocarse donde va a caer el balón, Jason rebañó un mal blocaje de Herrera. Minutos después, antes de la media hora, no marcó otro de puro milagro.



Poco importó, visto el rendimiento en los momentos claves, que para ver la primera oportunidad hubiese que esperar 20 minutos. Cómo no, fruto de una asociación entre Campaña y Roger. Una dupla que es pura dinamita para un Levante que con unos cuantos fogonazos dejó grogui al Huesca. Ante tal despliegue de superioridad, los de Anquela no tuvieron nunca ninguna opción. Y es que lo de los granotas no es sólo cuestión de calidad. Es también, por encima de todo, compromiso de unos futbolistas que juegan como si llevaran toda la vida haciéndolo juntos. Los contemplan cinco victorias consecutivas y una primera vuelta rozando la perfección



Perfecto en los automatismos y con un elevado nivel de sacrificio para defender a muerte y replegarse a toda velocidad, el bloque granota desesperó a un Huesca incapaz de pillarlo en cualquier renuncio. De su su entusiasta presión vino el 0-2. Tras forzar el error de Íñigo en la entrega, Roger encaró a Herrera y le ganó el mano a mano. Se resarcía así del balón al poste que había mandado minutos antes en su primer duelo con el portero. Lo del Pistolero, y van 13, es soberbio: diana y asistencia. Delante, con la puntería afilada. Y detrás, otra vez cerrojazo. Son los números de la dictadura del Levante, amo y señor de la categoría de plata.



Con una plantilla en la que apenas se desperdicia a nadie, el once de Muñiz fue revolucionario con la vuelta del enmascarado Natxo Insa, la entrada del a la postre del goleador Jason y el concurso del polivalente Abraham por delante de Toño. Sin embargo, la noticia de la tarde no fueron las tres caras nuevas sino las de los que no estaban, empezando por Espinosa y acabado sobre todo por Morales. Pese a haberlo dejado caer en La Condomina relevó Abraham, la del ´Moro´ fue una novedad de alcance. Era, de hecho, el único jugador al que Muñiz había mantenido en la titularidad contra viento y marea. Una suplencia, pese a todo, para nada imprevisible. Máxime después de que colapsase en tareas defensivas contra el UCAM. Pese a la confianza depositada en él y la fuerza que hizo para que se quedara cuando tuvo ofertas, finalmente al técnico no le quedó otra que quitarlo.



Con el partido resuelto, Muñiz se permitió dosificar esfuerzos y hasta probar con cinco defensas y Espinosa de falso nueve. Los primeros a los que quitó fueron Campaña y Roger, un reconocimiento encubierto a los que más tiran de un carro del que nadie se baja. Ni siquiera Rafael, y eso que tal vez jugase sus últimos minutos de granota. O Saveljich, que salió del banquillo a falta de 10 minutos para que se sintiese partícipe también del éxito. Licencias que puede permitirse el líder.



Ficha Técnica:

0 - Huesca: Herrera; Akapo, Iñigo López, Jair, Brezancic; Melero, Aguilera (Camacho, m.58); Ferreiro (Alexander González, m.65), Samu Saiz, Vadillo; y Borja Lázaro (Urko Vera, m.75).

2 - Levante: Raúl; Pedro López, Postigo, Pier, Toño; Abrahan (Saveljich, m.83), Lerma, Insa, Campaña (Espinosa, m.72); Jason y Roger (Rafael, m.67). Goles: 0-1, m.22: Jason. 0-2, m.55: Roger.

Arbitro: Areces Franco (Comité Territorial de Arbitros de Asturias). Amonestó a los locales Ferreiro, Aguilera, Alexánxer González y Borja Lázaro; y a los visitantes Jason, Insa, Lerma y Roger.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de LaLiga 1/2/3, disputado en el estadio El Alcoraz, con intensa niebla durante todo el partido, ante unos 3.149 espectadores.