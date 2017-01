Levante UD: El número 1 en todo

Muñiz no se desvía de su discurso ni se deja llevar por la euforia con la quinta victoria consecutiva en El Alcoraz e insiste en seguir trabajando «igual o mejor». El líder ha cerrado la primera vuelta con 46 puntos, a 11 del tercero, que es la misma distancia que tenía el histórico Elche de Fran Escribá de la temporada 2012/13 a estas alturas. La última demostración dictatorial refrendó muchas claves del éxito. El Levante es un equipo sin complejos, que desde el primer segundo se adaptó a la categoría, que sabe sufrir y replegarse si el guión lo obliga, aunque eso suponga no llevar la iniciativa, y que entiende que no siempre tiene que ser el amo y señor de la posesión. Que si Morales no juega no pasa nada y en los movimientos de piezas, el bloque no se debilita. Ni el aire, ni el frío ni un césped seco y lento anularon a un Levante que es el número 1 en todo: es el mejor de local, también como visitantes, tiene al máximo goleador en Roger (compartido con Joselu y Ortuño) y al guardameta menos goleado del curso: Raúl Fernández.

Con la explosión de Roger queda claro que la confianza es clave para rendir en cualquier escenario. Su repertorio es amplísimo. Incluso cuando atravesaba por una sequía de dos meses, desde el 0-1 en Reus, brindaba semana tras semana un ejercicio de intensidad. «Marque o no su trabajo es excelente», ha repetido el míster en más de una ocasión. Todavía sobre el tapete oscense, después de haber sido relevado por precaución debido a un golpe que arrastraba del miércoles en Murcia, ya sabía que Joselu tampoco había marcado y que cazaba tanto al ariete del Lugo como a Ortuño en lo más alto de la clasificación de artilleros de LaLiga 1|2|3. «Es anecdótico, siempre digo que el trabajo nunca va a faltar y si va acompañado de goles pues mucho mejor. Lo importante es ayudar al equipo a sumar puntos y ojalá que puedan llegar muchos más goles», afirmaba Roger sobre la pelea individual. Son 13 dianas (14 con la de Copa del Rey) y participando también en el 0-1 de Jason, con un centro-chut de esos que confunden a defensa y portero rival. Su fe y la capacidad del gallego para estar en el sitio y momento oportunos hicieron el resto.

El ´Pistolero´ ha comenzado 2017 como un cohete, superándose a sí mismo, marcándole a Lugo, UCAM Murcia y Huesca. A los dos últimos todavía no les había disparado y ahora sus víctimas pendientes en la actual División de Plata se reducen a seis: Girona, Getafe, Sevilla Atlético, Tenerife, Rayo Vallecano y Nàstic. Son tres partidos, los del ciclo en ocho días, y tres goles, con varios palos que impidieron que pudiera firmar alguno más. Además de 20 goles en competición oficial entre la pareja de ´refichados´, Roger y Jason, las dos primeras decisiones acertadas de la dirección deportiva. «Estoy muy contento por cómo hemos empezado 2017, pero esto es una carrera de fondo. El equipo lleva una línea muy buena y hemos demostrado que sabemos adaptarnos a cualquier campo», insistió el ´9´.

Catorce goles encajados

En Huesca, el Levante de Muñiz igualó otro registro que tenía el de Preciado. Incluso mejor porque las cinco últimas jornadas sin encajar gol, como sucedió de la 10 a la 14 de la temporada 2003/04, han llevado consigo el 15 de 15. Echar el cerrojo es clave para lograr el ascenso. Tito y Carmelo tenían clarísimo que si tocaba rascarse el bolsillo tenía que ser para confeccionar un bloque defensivo infranqueable. Pero este éxito no es solo de la retaguardia sino de la solidaridad del colectivo. «La línea que estamos llevando es muy buena, el equipo está muy concentrado. Los de arriba están muy metidos y trabajan mucho, eso luego se nota en las pocas ocasiones del rival y luego las que tenemos las estamos aprovechando para ganar los partidos. La cosa va bien, pero las valoraciones mejor hacerlas a final de temporada porque queda la segunda vuelta entera y hay que ser muy constantes. Por mucho que suene a discurso, es la pura realidad, hay que estar centrados y no dejarse llevar por la euforia», reconocía Raúl.

El Huesca solamente inquietó en las acciones a balón parado. En la recta final, Muñiz hizo probaturas, con una zaga de tres centrales dando entrada a Saveljich junto a Róber Pier y Postigo, y dio respiro a intocables con mucha carga en sus piernas como Campaña y Roger. Premios y descansos. Salvo los lesionados, Remiro y Casadesús, el resto han tenido minutos en este inicio brillante.