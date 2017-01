Si ayer fue Narcís Julià, director deportivo, el que reconoció que Juan Muñoz pidió irse después del partido contra el Rayo Vallecano (18 de diciembre), esta vez ha sido Raúl Agné, entrenador del conjunto maño, el que explicó con contundencia las razones por las que el futuro granota no va a ir convocado más después de que anunciar su deseo de salir del Zaragoza por falta de minutos. "No tengo nada en contra de Juan. Lo que sí que sé es que si un jugador no quiere estar en un sitio, no cuento con él. No me voy a jugar las castañas con alguien que no quiere estar. Por lo tanto, si lo quiere el Levante o el Bayern a mí no me preocupa. Le deseo lo mejor, pero de momento está aquí todavía y es nuestro, pero es él el que se ha querido ir. Con un jugador que no quiere estar, no me atrevo a jugármela", destacó.