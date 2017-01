Muñiz reconoce la salida inminente de Rafael

Muñiz confirmó públicamente la negociación entre el Levante y el brasileño Rafael Martins para la rescisión del contrato del delantero, pero descartó hablar de su recambio, el también ariete Juan Muñoz. El técnico del líder explicó que Rafael le ha dicho que se quiere marchar, pero no por incomodidad o por no estar a gusto, sino porque su deseo es volver a Portugal (Vitória Guimaraes se presenta como su destino más probable). El club lleva prácticamente toda la semana negociando las condiciones de la desvinculación del punta y en Orriols no quieren retenerlo a la fuerza. "Intentamos buscar una solución para todos. Es un jugador increíble y sigue trabajando al mismo nivel que sus compañeros", dijo Muñiz en la rueda de prensa posterior a una sesión condicionada por la ola de frío.

El técnico granota, agradecido a la profesionalidad y actitud de Rafael pese a querer irse, no quiso desvelar más detalles de la negociación y avanzó que mañana tomará la decisión de convocarlo o no para el partido del domingo ante el Numancia. "Es un jugador que pertenece al club y si no hay novedad hablaremos con él para ver su estado moral y anímico. Quedan 48 horas para el partido", indicó el preparador asturiano.

En cambio, Muñiz no valoró la cesión pactada del ariete sevillista Juan Muñoz e insistió en que ahora lo más importante es que "los futbolistas estén comprometidos en lo que toca". "Es un futbolista del Zaragoza y no me corresponde hablar de este asunto. Cuanto antes dejemos de hablar de estas situaciones, mucho mejor. Lo importante ahora es que los futbolistas están comprometidos y centrados en lo que nos toca, que es el partido del domingo", manifestó. Sobre el otro tema del mercado, el técnico explicó que cuenta con el portero Álex Remiro para el duelo ante el Numancia. Hasta principios de la próxima semana no se producirá, en ningún caso, el efectó dominó en las porterías de Granada, Levante y Athletic. Los tres tienen apalabrados a sus futuros guardametas, a falta del acuerdo definitivo con el corrrespondiente club de origen.