El agente de Oier Olazabal ha estado en el Ciutat

El agente de Oier Olazabal, Alberto Vallés, ha estado en el Ciutat este domingo junto a dos de sus socios presenciando en directo el Levante-Numancia. Vallés, que también representa al granota Natxo Insa, no se ha reunido formalmente con nadie del club granota, aunque la negociación continúa abierta y con un acuerdo prácticamente encarrilado para que el vasco recale en Orriols una vez se desvincule de su actual club. ç

Una vez más, Muñiz ha dejado claro en rueda de prensa que Álex Remiro no volverá al Athletic mientras que no haya un sustituto. El Granada exigía cerca de un millón de euros para liberar a Oier y de momento, pese a que el panorama ha ido aclarándose, de momento no hay ninguna entente. Quedan menos de 10 días de mercado invernal.