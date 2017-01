Empate sin goles en la visita del Atlético Levante al Mallorca B

Empate sin goles del Atlético Levante UD en su visita al RCD Mallorca B en tierras Baleares. Los de Carlos Granero lo intentaron hasta los instantes finales pero dos de las mejores defensas del grupo se encontraban cara a cara y continuaron con su buena línea de trabajo para evitar el gol rival.

Los primeros compases del encuentro fueron de dominio alterno para ambos conjuntos pero ninguno generaba ocasiones claras de gol. De este modo, cuando la lluvia hizo acto de presencia en el campo Tomeu Serra a los quince minutos de partido, Manu Viana pudo adelantar a los granotas, pero Parera atajó con solvencia su disparo desde fuera del área. El guión de la primera mitad no varió con respecto a los minutos iniciales. Los dos equipos movían el balón sin llegar a romper la solidez defensiva rival. Lo intentaron los locales mediante centros laterales, pero Sotres muy seguro neutralizaba cualquier opción de gol. A los cinco minutos para el término del primer periodo, los levantinistas pudieron marcharse con ventaja al descanso pero el cabezazo salía desviado por poco.

El resultado inicial llevó a los jugadores a vestuarios en una primera mitad donde la solidez defensiva que plantearon ambos equipos dejó un primer asalto escaso en ocasiones.

Tras el paso por vestuarios, la segunda mitad se inició igual que el comienzo del partido. Los primeros quince minutos fueron de tanteo hasta que un incisivo Cedric comenzó a poner en peligro la portería de Sotres. Pasada la primera hora de juego, el delantero tuvo dos ocasiones que no acertó a convertir en gol gracias a la gran actuación del guardameta levantinista. Los de Carlos Granero, que no bajaban los brazos para inaugurar el electrónico, no alcanzaron a rematar el balón que, tras un centro desde la derecha, se paseó por delante de la portería de Parera. Insistían los nuestros que, al no poder romper la defensa, lo intentaban con disparos lejanos que se marchaban desviados, como el de Álex Gil que se marchó rozando el poste en los últimos compases.

FICHA TÉCNICA.

Mallorca B: Parera, Joan Sastre, Alberto López (Pol, 59´), Raúl, Antoine, Serrano, Cortés, Tià (Baba, 32´), Cedric, Cano (Alberto, 69´), Ángel Sánchez.

At. Levante: Sotres, Shaq, Javi Ramírez, Andreu, Fran Manzanara, Ribelles, Hacen, Pepelu (Allyson, 80´), Boris Cmiljanic, Joel (Álex Gil, 78´), Manu Viana (Aly, 85´).

Árbitro: Óscar Sauleda Torrent (Comité catalán). Amonestó a los visitantes Javi Ramírez y Manu Viana.