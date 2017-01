El Levante vuelve a sufrir para meter la ´sexta marcha´

El líder necesitó el sobresalto del derribo de Raúl Fernández a Marc Mateu fuera del área para entrar en el partido y darse cuenta de que no iba a ser un partido de 'baño y masaje'. Era el minuto 5, el Ciutat respiró al ver que el '1' solamente veía amarilla, aunque el exgranota hizo más por tirarse que por amenazar al guardameta menos goleado de la categoría. Como si de Los Pajaritos se tratara, el Numancia fue más energético, bajo la batuta de Julio Álvarez y volcando su ataque hacia el costado de Pedro López. Y es que a los 36 segundos, por un error en la salida del balón, a Jairo le temblaron las piernas ante Raúl y su remate apenas inquietó al arquero granota. En el derribo a Marc Mateu, Muñiz se vio obligado a llamar a capítulo a Campaña. Ni el andaluz ni Natxo Insa podían frenar a un rival más impetuoso de lo esperado. De nuevo se avecinaba otro cara a cara de los que de armarse de paciencia. Aunque esta vez hizo falta muy poco para deshacer las tablas. La primera aparición de Morales, que volvía al once tras su suplencia en Huesca, no acabó en las redes de Aitor Fernández porque a Campaña le faltó convicción. La segunda acabó en gol, de nuevo con el sello de los 'refichados': Jason combinó con Roger y el 'Pistolero' le devolvió el regalo para que el gallego firmara su séptimo gol de la temporada. Una definición de '9', impecable. Con una facilidad insultante, sin necesitar mucho más, el líder encarrilaba su sexta victoria consecutiva y consolidaba su condición de fortín de la Liga.

El enésimo zarpazo de 'Zipi y Zape' tampoco descompuso al Numancia, aunque sí sirvió para despertar a un equipo dormido. Espoleados por la bulliciosidad de Jason y los constantes desmarques de ruptura de Roger, el Levante creció y fue ganando protagonismo, también a medida que Campaña enterraba las imprecisiones iniciales y crecía su dominio, o por lo menos lo intentaba. Los sorianos bajaron cilindradas y redujeron sus aproximaciones a un córner envenenado que no pilló desprevenido a Raúl. Hacía tiempo que la zaga azulgrana, más acostumbrada a hincar los codos en la segunda parte, como así sucedería, no se sentía en la obligación de ponerse el mono de faena desde el pitido inicial. Sobre todo Pedro López, atento a los constantes movimientos de un Marc Mateu que ha crecido a pasos agigantados fuera de su 'zona de confort' (el eje de la medular).

El líder tomó nota del inicio del encuentro y no se dejó sorprender en la reanudación. Morales empezó como un tiro y al minuto ya había conectado con Roger, quien hasta en tres ocasiones disparó, pero se topó con las piernas de tres zagueros del Numancia que le acosaban. El 'Comandante' ha cargado pilas después de su primera suplencia de la temporada y el equipo también lo agradece. Lástima que sus fogonazos no tuvieron continuidad y tocó sufrír, como ya es una costumbre. Bastaba con no descomponerse y esperar a que llegara la sentencia. El Numancia creció porque el esférico estaba adherido a las botas de Julio Álvarez, pero al Levante no le dolieron prendas para replegarse los metros que hiciera falta para amarrar tres puntos más. Lo que no había que hacer era desajustarse y algún que otro despiste hubo hasta el respiro final. En el primero, el central Carlos Gutiérrez, sin oposición, cabeceó mansamenente a las manos de Raúl.

Muñiz decidió arremangarse todavía más y prescindir de un apagado Espinosa para apostar por Verza junto a Natxo y Campaña. Ante las muestras de agotamiento en ataque, salvo algún destello de Morales y la persistencia de Roger, ya que Jason se había evaporado, el Levante comprendió que lo necesario era echar el cerrojo, aunque eso generara una sensación de incertidumbre entre los que desafiaron al frío y estuvieron en el Ciutat. Ese extra de padecimiento se mantuvo porque Roger no estuvo esta vez generoso en un dos contra uno con Jason y poco después el árbitro no vio unas clarísimas manos dentro del área de Dani Calvo. Y fue en aumento en una doble acción que perdonó el Numancia: Acuña no llegó por poco a rematar un centro lateral e Iñigo Pérez disparó en carrera desviado. La entrada de Saveljich, ya con Abraham en el campo, era una obligación para que los 49 puntos alumbraran el casillero fuera como fuera. El 'polaco' también contribuyó a la victioria en la acción previa al córner que Acuña, con el guardameta Aitor Fernández en el área y Roger defendiendo como un zaguero más, también desaprovechó.

Ficha técnica:

1 - Levante: Raúl, Pedro López, Rober Pier, Postigo, Toño, Natxo Insa (Abraham, m.84), Espinosa (Verza, m.68), Campaña, Jason, Roger y Morales (Saveljich, m89).

0 - Numancia: Aitor Fernández, Orfila, Dani Calvo, Gutiérrez (Capilla, m.84), Ripa, Valcarce (Nacho, m.62), Ruiz de Galarreta, Íñigo Pérez, Marc Mateu, Julio Álvarez y Jairo (Acuña, m.76)

Gol: 1-0, m.15: Jason

Árbitro: Prieto Iglesias (comité navarro). Amonestó por el Levante a Raúl y Toño y por el Numancia a Orfila.

Incidencias: partido disputado en el estadio Ciutat de València ante 10.800 espectadores.