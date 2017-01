Muñiz reconoce el fichaje de Rafael por el Vitoria de Guimaraes

El titular de la rueda de prensa de Muñiz tras la victoria contra el Numancia ha tenido que ver no con el partido sino con Rafael, que ni siquiera estaba en la convocatoria para evitar una posible lesión que frustrase su marcha. Y es que el técnico, en un gran detalle, no sólo ha adelantado el acuerdo entre Levante y Vitoria de Guimaraes para el adiós del delantero brasileño, sino que le ha dedicado palabras de elogio por su comportamiento ejemplar. Sobre el resto de actualidad del mercado, por un lado ha cerrado la puerta a la salida de Álex Remiro porque no hay un recambio cerrado y por la otra se ha negado a hablar de Juan Muñoz por respeto a su todavía club, el Zaragoza.



Partido muy complicado

Nos han exigido mucho, nos han apretado al final. Antes de ese arreón podríamos haber sentenciado. El equipo hizo un trabajo serio y supo salir de esos minutos finales. Fueron tres puntos importantes ante un muy buen equipo.

Acciones de polémica

Son circunstancias que se dan a lo largo de un partido y desde fuera lo ves en función de al equipo al que estás defendiendo. La mano la vi y la amarilla al portero no porque me queda la duda de si le impacta. El árbitro estuvo bien.

Mercado

Siempre comento que el equipo está bien compensado y no necesita refuerzos en ninguna posición. Hablamos de que puede haber alguna salida y si la hay se cubriría con un jugador que igualara y nunca debilitarnos. Con Remiro no hay ninguna novedad. Entendemos las motivaciones del Athletic y ellos las nuestras: si no hay recambio no podemos debilitarnos. Y del otro jugador (Juan Muñoz) no puedo hablar porque está en otro equipo. Rafa parece que se ha llegado a un acuerdo entre clubes y entre club y jugador, por eso no lo meto en la convocatoria. Falta el papeleo. Quiero agradecer el trabajo que ha hecho con nosotros, tanto la ayuda en el vestuario como en el campo. Quiero desearle la mayor de las suertes porque me parece un gran futbolista y un gran tipo.

¿Méritos del Numancia o deméritos?

Presionaron bien. Han sido tres puntos muy importantes ante un rival que nos puso en dificultades. Hay veces que lo mejor lo das con balón y otras sin él. Eso también tiene su mérito. El rival ha jugado francamente bien.

La afición

Nuestro deseo es hacer el mejor partido del mundo. Una cosa importante es la tranquilidad. Aquí no hay favoritos. Cada vez va a ser más difícil sacar puntos. Entra en juego la tranquilidad, que debemos mantenerla nosotros y si la tenemos del entorno, mejor. Queremos que el aficionado cuando se vaya del estadio reconozca que hemos dado todo lo que teníamos. Lo importante es ir sumando.

Roger y la ocasión de la segunda parte

Siempre pienso que lo importante siempre es el equipo. ¿Si se la podía haber dado a Jason? Decide el jugador. En el campo con la fatiga, la ayuda defensiva, el contrario? Estaba en posición de poder rematar. Él decide lo que ve. La lejanía que ves desde fuera no existe dentro. Es como el penalti, desde dentro ves la portería muy pequeña. Roger lo tiene clarísimo. Él es el que pone por delante al equipo. Ayuda y hace goles. Por una acción no se le puede juzgar.