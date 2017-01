Carta de despedida de Rafael Martins al Levante UD

Rafael Martins se ha desvinculado de la entidad granota este lunes y ha querido mostrar su cariño y gratitud al club valenciano y a los aficionados que le han seguido en su etapa en el Ciutat:

Familia granota,

Hoy cierro mi etapa como jugador del Levante. Lo hago con ilusión por los nuevos retos que me esperan, y también con mucha pena por tener que dejaros. Han sido dos años y medio de sensaciones de todo tipo, de alegrías y tristezas. Yo me voy tremendamente agradecido por la confianza que me dio el club en 2014, cuando me fichó, y sobre todo por el cariño que cada día me habéis transmitido vosotros por la calle o por las redes hasta hoy mismo. A esta ciudad y sobre todo a esta afición las llevaré siempre en el corazón. Da igual lo que digan otros. SOIS ÚNICOS. SOIS DE PRIMERA.

Siento no haber devuelto todo ese apoyo marcando más goles, que es lo que mejor sé hacer. Siento que aquí, por lo que sea, no hayáis podido disfrutar del mejor Rafael Martins. Me quedo con el reconocimiento público a mi trabajo que han hecho Muñiz o Tito. En silencio, compitiendo y sonriendo, creo al menos que he ayudado a hacer mejores al equipo y a mis compañeros. Aquí he aprendido cosas y he hecho amigos para toda la vida. Sin duda, como persona, he triunfado en mi etapa en el Levante.

Y que quede claro. Esto no es una despedida. Volveré por el Ciutat en el futuro; espero que pronto, para poder celebrar un ascenso que lógicamente sentiré como mío. En verano dije que me quedaba para devolver al equipo a Primera y no tengo duda de que lo más difícil ya está hecho. Mi sueño es cruzarme también en unos años con el Levante en una competición europea.

Espero que entendáis mi decisión: quiero jugar y volver a sentirme protagonista.

Solo me queda mandaros un abrazo y gritar con fuerza:

¡¡MACHO LEVANTE!!