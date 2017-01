Última hora del 'caso Deyverson': El Levante espera noticias del Alavés

El mercado invernal de fichajes afronta sus últimas horas y en el Levante se mantienen a la expectativa ante la posible llegada de una oferta de China por Deyverson. Esta rondaría los 10 millones y supondría un negocio redondo para los granotas, aun cuando deberían compartir parte de los beneficios con el Alavés. El cuadro vasco, en el que el brasileño se encuentra cedido este curso, posee no en vano una opción de compra sobre este de 7 millones.

"Es el Alavés el que tiene que mover ficha. De lo contrario, a partir del 1 de julio (Deyverson) volverá a pertenecer al Levante. Si ellos no se ponen en contacto con el Levante consideramos que no hay nada; ahora no consideramos que pueda existir una propuesta por Deyverson", ha asegurado Tito este lunes, durante el acto de presentación de Oier Olazabal como nuevo jugador granota. El director deportivo, en todo caso, vería con buenos ojos la operación ante el carácter díscolo del futbolista.