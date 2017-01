"No pierdo la esperanza de ir a la selección"

"Estoy disfrutando a un nivel muy alto y creo que debo mantenerlo al máximo porque cuando me retire lo echaré de menos. Espero volver algún día al Levante. No sé si antes o después, pero no será para acabar mi carrera sino para dar el máximo rendimiento posible". Es el último guiño en clave granota de uno de los jugadores de moda de LaLiga Santander, el valenciano Vicente Iborra, quien en una entrevista este martes en el programa Granotas a Todo Ritmo ha asegurado también que tiene la espina clavada de ser internacional absoluto: "Para mí sería cumplir el objetivo que me falta en mi carrera: defender la camiseta de mi país sería lo máximo. Llevo años de carrera desde que debuté y la fe no la voy a perder. Sé que es difícil, pero nunca voy a perder la esperanza".

Preguntado sobre las recientes posibilidades de abandonar el Sevilla, Iborra ha admitido sin dar nombres que "he tenido la oportunidad de ir a equipos con mayor potencial económico". Sin embargo, se ha mostrado muy satisfecho por estar "en un equipocampeón" en el que se siente valorado: "El club y el míster no quisieron que me fuera y nunca me he arrepentido".

Sobre el penúltimo fichaje del Levante, Ibo ha declarado que Juan Muñoz, con el que coincidió en el Pizjuán, "puede ser un buen complemento para Roger" En su opinión, "tiene algo que vale mucho y que es el gol; está en el sitio perfecto para su carrera". Preguntado por los jugadores que se llevaría del Sevilla a cualquier otro equipo, ha mencionado a tres tanto por su valía futbolística como personal: "Carriço, Vitolo y Sergio Pareja".