Chema mete en un 'problema' a Muñiz

Ante el Nàstic, Chema Rodríguez estrenó su cuenta goleadora (el segundo lo hizo en la victoria del Ciutat ante el Mallorca) y contra el mismo adversario, el central de Caudete volverá, por lo menos a la convocatoria, después de no viajar a Alcorcón ya que únicamente había completado un par de entrenamientos desde que recibiera el alta. Bendito 'problema' para Muñiz, sin desmerecer el magnífico rendimiento de Róber Pier junto a Postigo en las seis semanas de ausencia de Chema. Su rotura de grado dos en el recto anterior de su pierna izquierda que sufrió en el último duelo de 2016 ante el Rayo es ya pasado. Su grado de relevancia hasta el percance le convierten en una de las presumibles novedades en el once junto al relevo del lesionado Campaña. "Marqué mi primer gol con el Levante", recuerda Chema en la página web del club sobre su primera celebración en Tarragona, que perdería valor tras el empate de falta directa de Juan Muñiz. "Al final no nos llevamos los tres puntos. A última hora nos quitaron dos que prácticamente teníamos ya en el bolsillo por juego, por ocasiones y porque hicimos un gran partido", añade.

El exalfarero está como loco por recuperar la alegría sobre el terreno de juego. En los cinco encuentros sin su concurso, el líder ha sumado 12 de los 15 puntos, con cuatro victorias y portería a cero contra Lugo, UCAM, Huesca y Numancia. "Independientemente del partido y del rival, estoy feliz de volver a entrenar, de volver a formar parte del equipo y que el míster pueda volver a contar conmigo", reconoce Chema, indiscutible para Muñiz hasta la lesión ante el Rayo, pero consciente también del excelso rendimiento defensivo sin su participación. "Yo trabajaré y el míster decidirá cuándo debo jugar. El equipo está bien. Veremos cómo se cumplen los plazos y cómo me encuentro. Dependerá de cómo funcione el equipo", admite sin dudas. Es evidente que la competencia es un aspecto que caracteriza al líder de LaLiga 1|2|3. "Eso sucede desde principio de año", puntualiza.

«Hay que tener prudencia con estas lesiones. Chema ya está corriendo y va muy bien. Estamos todos muy contentos con su recuperación, pero hay un mínimo establecido que hay que respetar, aunque se encuentre bien, para evitar un paso atrás», avisaba Muñiz el pasado 5 de enero tras el entrenamiento para la afición en el Ciutat. En el recuerdo estaba la recaída de Montañés, que ya ve la luz, por mucho que el propio Chema se sentía preparado para estar a disposición del míster antes si hubiera sido necesario. Su deseo era haber podido ayudar la pasada jornada en la que fue su casa, pero Muñiz ha demostrado en más de una ocasión que no es partidario de acelerar el regreso de ningún futbolista. Además la respuesta del teórico 'plan B' cuando ha sido necesario no admite discusión. "Cuando ha entrado un jugador con menos minutos lo ha hecho bien. Es el caso de Róber que en mi ausencia le ha tocado entrar y lo ha hecho estupendamente", insiste el zaguero.

Chema tilda de exquisito el comportamiento mostrado por el Levante durante su tiempo en la enfermería: "He visto un equipo muy sólido defensivamente. Hemos sabido aprovechar las ocasiones que hemos tenido. Y sufrir en ocasiones, que es importante también. Hemos conseguido victorias importantes ante rivales difíciles". Y apuesta por retomar el camino que conduce a la victoria este domingo (18 horas) tras la cuarta derrota de la temporada en Santo Domingo. "Hay que seguir en esa línea, pasar página del partido ante el Alcorcón y poner los cinco sentidos para ganar al Nàstic en casa", explica el de Caudete, que además recela de un adversario que ha mudado su piel en el marcado invernal y que no conoce la derrota desde la llegada al banquillo de Juan Merino. "Ahora es otro partido. Se han reforzado bien y nos van a obligar a hacer un gran partido si queremos los tres puntos", concluye el zaguero.