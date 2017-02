Iván López vuelve a jugar con el Levante

Iván López vuelve a sentirse futbolista. Desde el 9 de octubre, en Almería, el ´2´ no tenía minutos. En aquel 2-2 fuera de casa, arrancó de inicio y fue sustituido en el minuto 56 por Róber Pier. Aunque no era competición oficial, pero sí de exigencia como si de un encuentro de LaLiga 1|2|3 se tratara, Muñiz volvió a contar con él en la segunda parte del partidillo de entrenamiento de esta mañana contra el Atlético Levante en la Ciudad Deportiva de Buñol. Formó en la retaguardia junto a Róber, Postigo y Toño, con Oier entre palos, sin fisuras y plasmando en más de una ocasión sus características arrancadas.

El ´2´ por fin sonríe y ahora acelera en su particular pretemporada para estar a disposición de Muñiz en el menor tiempo posible, consciente de que la inactividad juega en su contra en estos momentos. Ni antes nadie quiso marcar plazos de recuperación ni ahora tampoco se lanzan las campañas al vuelo y se mantiene el mismo mensaje de prudencia. Ahora con muchísimo más optimismo que en los últimos días del mercado invernal cuando Tito, en la presentación de Juan Muñoz, dejó abierta la puerta a reforzar su costado. De inmediato, y tras comprobar la mejoría progresiva de Iván y conversar con Miguel Ángel Buil, jefe de los servicios médicos, que le corroboró las buenas sensaciones, el propio director deportivo charló con el canterano para decirle que no se preocupara, que no se iba a echar mano del mercado en su demarcación.

Iván ha enterrado el mal fario. Fuera de circulación desde octubre por culpa de un edema óseo en la meseta tibial de su rodilla derecha, el ´2´ ha dejado de verle la cara a Félix Vicente, recuperador, y los fisioterapeutas, para encadenar entrenamientos sin problemas bajo el amparo de Muñiz. Es una evidencia que el técnico va recuperando efectivos y que la enfermería se vacía progresivamente. El que también parece iniciar la cuenta atrás para retornar a la disciplina del equipo es Paco Montañés. Con Campaña, los esfuerzos están focalizados en que pueda estar ante el Zaragoza.