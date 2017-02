Muñiz: "Esperamos poner a cien a la afición en todos los partidos"

Muñiz le ha quitado hierro este viernes a la derrota en Alcorcón y ha vuelto a poner el foco en lo que queda de competición. "La trayectoria es muy buena. No hay ninguna queja, en absoluto. En el fútbol solo existe el presente. Intentar que salga lo mejor posible. Hay que dejaser todo en el campo en todos los partidos. El Alcorcón hizo un bien partido y aprovecho sus ocasiones. Quedan 19 partidos y no hemos hecho nada", ha declarado el entrenador en una rueda de prensa en la que ha pasado revista a todos los temas de la actualidad granota. Segunda vuelta más complicada Los equipos de abajo ya no perdonan nada. No hay ningún partido fácil ya. El domingo vimos los resultados. Hay que volver a ponerse en marcha, no vale lo que se hizo anteriormente. La clasificación esta ahí porque se ha hecho un trabajo espectacular. No hay que mirar lo rivales para conseguir los objetivos. Lo importante se consigue ganando. Reemplazo para Campaña Hay cinco jugadores de muy buen nivel. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. La baja de un jugador no te puede condicionar un partido. Por eso hay 22 jugadores de nivel. Tropiezo en Alcorcón Tampoco fue que el rival nos pasara por encima. El rival tuvo su momento, aprovechó su oportunidad. El equipo que se pone po delante tiene ventaja. El tópico es la realidad: no hay favoritos. Las pilas puestas, moral a tope. El Nàstic, próximo rival Empezó con la vitola de favorito, pero de la zona de play-off al descenso va muy poco. Falta tranquilidad. Han tenido un cambio de entrenador y de estilo de juego. A partir de ahí, ellos intentan crecer. A ver cómo llegan a abril. Chema, a punto Tras seis semanas de baja ha empezado a entrenar. En cualquier momento puede se de la partida, pero quienes han jugado han dado buen rendimiento. Mercado cerrado No se iba a traer a jugadores por traer. Los dos que salieron tiempo atrás nos habían comentado esa posibilidad. No hubo ninguna novedad. Estuvimos bastante tranquilos en el mercado de invierno. El equipo no se ha debilitado. La plantilla es como mínimo igual y la integración es magnífica. El ascenso A mí me gusta que la gente esté ilusionada, es lo que quería a principio de temporada. Hay que mantener la tranquilidad del trabajo día a día. Veo bien la euforia de la gente; con ascender, me da igual cuaándo. Hay que sumar los tres puntos el domingo y ya está. Todavía queda mucho trabajo y exigente; la afición, su apoyo, va a ser vital. Necesitamos el apoyo del público de inicio a fin. Vamos a dar todo de nuestra parte, no va a quedar ni una gota de sudor. Esperamos que con nuestro trabajo les pongamos a 100 todos los partidos