El regreso más esperado: Iván López recibe el alta médica

Iván López ha recibido esta mañana el alta médica que le capacita para regresar al grupo en igualdad de condiciones junto al resto de sus compañeros. Atrás queda un largo período de inactividad como consecuencia de un edema óseo en la meseta tibial de su rodilla derecha que le ha mantenido alejado del verde desde el mes de octubre. En su particular pretemporada, Iván comenzó a ejercitarse la semana pasada incrementando el trabajo efectuado. De hecho, el jueves participó en la prueba que reunió al filial y al primer equipo en la Ciudad Deportiva de Buñol dando muestras evidentes de que su recuperación iba viento en popa. Este test resultó satisfactorio como confirmó Muñiz en la rueda de prensa previa al duelo ante el Nàstic. "Uno de los motivos era para ver cómo estaban estos jugadores y para dar minutos. Iván, de momento, no ha dado un paso atrás, no tiene molestia ni ninguna inflamación ni edema, falta una resonancia más aunque todo lo que nos dice es positivo", reconoció el técnico del intratable líder de LaLiga 1|2|3.

Lo cierto es que la enfermería va menguando. La incorporación del lateral coincide con el regreso de Chema y la meteórica recuperación de Campaña. Los tres futbolistas se han ejercitado en absoluta normalidad en el primer entrenamiento de la semana que se ha desarrollado en las instalaciones de Buñol. Montañés completó parte de la sesión y su regreso al grupo será progresivo como ha sucedido con Iván. La mañana fue más exigente para los futbolistas con menos presencia en el duelo ante el Nàstic como suele ser habitual en el día después de los encuentros oficiales. Verza no participó en el entrenamiento por el proceso febril que le impidió estar presente en la cita liguera ante el Nástic y que incluso le obligó a quedarse en casa y no poder respaldar al equipo desde el estadio. El plantel descansará en la jornada de mañana martes y retomará los entrenamientos el miércoles desde las 10:30 horas en el Ciutat.