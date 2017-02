Renovación con el Levante UD: Juan Ramón López Muñiz da su opinión

"Este no es el momento" de sentarse a negociar la ampliación de contrato, por muy contentas que estén ambas partes y muy buenos que sean los resultados. Juan Ramón López Muñiz, quien ha aparcado "hasta junio" su futuro. Este pasa por una renovación automática en caso de ascenso a LaLiga Santander, aunque el director deportivo granota, Vicente Blanco 'Tito', ya ha abierto públicamente la puerta a su continuidad independientemente de lo que pase de aquí a final de curso. de sentarse a negociar la ampliación de contrato, por muy contentas que estén ambas partes y muy buenos que sean los resultados. Lo ha defendido este jueves el principal interesado , el propio técnico del Levante UD,, quien ha aparcadosu futuro. Este pasa por una renovación automática en caso de ascenso a LaLiga Santander, aunque el, ya ha abierto públicamente la puerta ade aquí a final de curso.





"Aquí en Valencia estoy contentísimo y feliz, el día a día es agradable y eso es lo primero. Peropor nuestra parte. No pienso que sea el momento", ha indicado el asturiano,para enfrentarse al Real Zaragoza, y con el recuerdo de la derrota en Alcorcón todavía presente: "Cuando llegue junio se mirará y hablaremos. Hasta que no se consigan los objetivos no hay que pensar. Si no hay objetivos no hay nada que tratar, ahora toca currar", ha apuntado el técnico, en la misma línea de enfriar negociaciones adoptada por Tito