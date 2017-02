Muñiz repite convocatoria ante el Real Zaragoza

Sin sanciones y con la enfermería vacía, Muñiz ha tenido que hacer cuatro descartes técnicos en la convocatoria para visitar al Real Zaragoza (este sábado, 18 horas). La inactividad de Iván López y Paco Montañés, sin minutos desde que cayeran lesionados a principio (9) y final (30) de octubre, aún les obliga a esperar su oportunidad. El castellonense, con el alta médica desde el miércoles, no podrá reencontrarse con el que fuera su equipo durante dos temporadas (2012-2014). Mientras que Iván, que recibió el OK médico el lunes, ha completado la semana de trabajo a pleno rendimiento, pero Muñiz aún no siente que sea su momento. Pedro López, el '2' indiscutible, es uno de los apercibidos junto a Abraham, Toño y Natxo Insa, y ahí se le abre una puerta más pronto que tarde. Con solamente dos entrenamientos después de un gripazo que le dejó fuera de combate contra el colista, Verza se queda también en tierra, al igual que Saveljich como en la pasada jornada. Es la misma convocatoria que ante el Nàstic de Tarragona.

Roger, Abraham y Juan Muñoz, los otros tres ex del Zaragoza, sí están en la expedición que partirá a las 16:45 por carretera hacia tierras mañas. El 'Pistolero' estará en el once y los otros dos empezarán en el banquillo. Abraham fue de la partida en el 4-2 de la primera vuelta porque en la cesión de este verano (fue pretendido también por Elche y Reus) no existía 'cláusula del miedo'. Si el de Granollers llega a los 25 partidos oficiales jugando más de 45 minutos se quedará un segundo año en Orriols, con lo que ya no regresaría a La Romareda, donde tiene contrato hasta 2018. Resulta casi improbable por el momento dulce que atraviesa Toño y que Abraham solamente ha cumplido el requisito de ese segundo año en 9 encuentros, 8 en las primeras 10 jornadas de LaLiga 1/2/3.





Inédito hasta el momento, ya que fue el descarte técnico en Alcorcón y no saltó al campo ante el Nàstic, Juan Muñoz volverá a la que fue su casa hasta que se plantó ante el ya exdirector deportivo Narcís Julià y el aún entrenador Raúl Agné tras el partido ante el Rayo Vallecano (18 de diciembre) para comunicarles que no quería continuar.

La Romareda era la cita marcada en rojo para el regreso de Campaña tras la lesión ante su exequipo. Según el parte, "los servicios médicos tratarán de agilizar el proceso de recuperación para que el futbolista puede estar a disposición de Muñiz para el choque ante el Real Zaragoza, aunque no se descarta que el proceso de recuperación se extienda en el tiempo una semana más". No solamente tuvo minutos la última jornada, ratificando una rehabilitación supersónica, que apunta al once ante el conjunto de Raúl Agné después de superar con normalidad la semana, así como el trabajo complementario.