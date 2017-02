La batalla de Zaragoza

El componente anímico es clave en el fútbol y a Morales le estaba dando la espalda más de nueve meses y generándole un quebradero de cabeza que le quitaba el sueño. Ante el Nàstic se despojó del lastre del ansiado primer gol y ahora el ´Comandante´ apunta a La Romareda. Después del descenso se cargó de un plus de responsabilidad y exigencia desmesurado, esa percepción de cuenta pendiente con la afición que también llevan grabada a fuego los poquitos más que quisieron formar parte del primer proyecto de Tito y Carmelo. En su caso, con la etiqueta de jugador franquicia, pretendido por media España y parte del extranjero, pero comprometido al cien por cien con el club que le abrió las puertas de la máxima categoría siendo un ´canterano atípico´. Morales ha echado raíces en el Levante con casi 100 encuentros en la primera plantilla (hoy serán 96) y dos cursos más de contrato, más un tercero extra por partidos. El club lo valora, la afición lo idolatra y él está encantado.





El Ciutat también respiró con el primer saludo de la temporada. Esta vez el ´Morales on fire´ de Levante Fans retumbó con más fuerza que nunca. «Lo he pasado muy mal», reconocía tras el encuentro. Pero también todos los que remataron con él para batir al exgranota Manolo Reina. 279 días después marcó. No lo hacía desde el pasado 2 de mayo en La Rosaleda con el descenso matemático. En casa había llovido todavía más tiempo: 19 de febrero del año pasado ante el Getafe. En su primera suplencia en Orriols (la segunda de la temporada), el ´Moro´ se revitalizó a la misma velocidad que va desapareciendo el ´amarillo pollo´ de su peinado. Ante la sequía y el paso adelante de Jason y Rubén, Muñiz le relegó al ´plan B´ y no solamente lo aceptó de buen grado sino que le valió para oxigenarse, enterrar el maleficio y salir reforzado. Era lo que le faltaba al líder para rodar a alta velocidad hacia el ascenso. Tiene una virtud que no va a perder que es la velocidad, con ella da mucho juego a los compañeros. No me hacen falta los goles de Morales, necesito su mejor versión y aquí la hemos disfrutado en muchos momentos de la temporada. Si a la capacidad de esfuerzo y sacrificio nos aporta goles, pues perfecto», dijo Muñiz en la previa.

Ya sea arrancando desde la derecha o la izquierda, Morales comandará al Levante en una nueva pelea por el ascenso ante un ilustre con casi 60 temporadas en la máxima categoría, pero anclado las últimas cuatro en la División de Plata y con un enrarecido ambiente agravado tras la rescisión contractual de Narcís Julià como director deportivo. Lo de la importancia de adaptarse a la categoría, que Muñiz insistía una y otra vez antes que rodara el balón y sus jugadores plasmaron con contundencia, lleva de cabeza a los maños desde que descendieron en junio de 2013. Fue en aquel mismo ejercicio 2012/13 cuando los granotas pisaron La Romareda por última vez con Juan Ignacio Martínez al frente y el día que Rubén García confirmó su explosión con su gol a los maños (0-1, 16 de diciembre). También se vieron las caras en octavos de final de Copa, con un desenlace opuesto tanto en la ida como en la vuelta. En esa competición del KO ya empezaba a aparecer la figura de Roger Martí, que el curso siguiente se iría cedido al Zaragoza. Allí haría 12 tantos en 36 partidos (31 de titular). Hoy será la principal amenaza ofensiva de un rival que se resiste a dejar escapar el tren de la promoción. El ´Pistolero´ ha marcado cuatro tantos en los últimos seis encuentros de LaLiga 1|2|3, participó en el ansiado de Morales y combinó con Jason en el 1-0 al Numancia del 22 de enero.

Con 52 puntos y una ventaja de 12 con el tercero (Cádiz), cada victoria será «un golpetazo» encima de la mesa para aproximarse al objetivo. La derrota en Alcorcón mostró «la realidad» de una categoría interminable e igualada desde el segundo hacia abajo. El líder arregló el ´día tonto´ en Santo Domingo y fortaleció más todavía su condición de ´rival a batir´ en la fortaleza granota. Getafe y Cádiz, quinto contra tercero, se verán hoy también las caras en el Coliseum (20 horas). Y el domingo en el Zorrilla de Pucela habrá un duelo directo por la promoción de ascenso entre Valladolid y Tenerife (16:00). Pero este Levante ni ha mirado antes a lo que hacen sus perseguidores, a lo que sucede en otros campos, ni tampoco lo hará ahora.