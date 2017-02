El Levante frena el bajón con un punto insuficiente

Casi un año después, Adriana Martín recuperó la titularidad. El mejor fichaje para afrontar la segunda parte de la competición ha ido acumulando minutos desde que reapareciera en Zubieta 325 días más tarde de aquella fatídica lesión y cerca de casa completó otra fase crucial tras su regreso, aunque la recompensa no fue completa y el punto fue insuficiente. La turolense fue la primera que probó a una enorme Patri Larqué con un zurdazo que salió rozando el palo tras asociarse con la recién renovada Alharilla. Poco a poco, el Levante fue pisando el área maña para truncar la dinámica negativa, pero se encontró con el golazo de Clara Martínez en un escorzo imposible. Una ejecución perfecta tras un servicio de Carla Gómez. El Levante no cambió su discurso y Maitane, en un balón que parecía perdido, metió la punterita lo justo, pero Larqué sacó la primera mano providencial para desviar la acción a saque de esquina.

Adriana, Alharilla, Marijose y Charlyn se buscaban para intentar deshacer el entramado del Zaragoza CFF, brillantes en la presión para que el talento azulgrana no saliera a relucir. Pasada la media hora, la segunda intervención estelar de la guardameta local, esta vez a remate en carrera de Nagore. Poco después la polémica, el colegiado decidió señalar fuera del área un derribo que era dentro de Larqué a Marijose. La injusta decisión desconectó a todas las granotas menos a Marijose, que en un 'dentro-fuera' estrelló su remate contra el larguero. Parecía imposible que el Levante fuese por detrás en el marcador y lo cierto es que el lastre pudo ser más pesado, pero menos mal que Sandra Torres detuvo un penalti lanzado por Alba Aznar, que había sido derribada por Oli Oprea justo al filo del descanso.

Andrés Tudela hizo debutar a Ida Rebecca en la reanudación, cerrando con tres centrales y dándole toda la banda derecha a Alharilla para sacrificar a Oli. Antes del minuto, Adriana lo probó con un zurdazo y la enésima combinación entre Charlyn fue invalidada por fuera de juego. El palo, Patri Larqué y el árbitro se habían topado con Marijose, pero no bajó los brazos, mantuvo el mismo grado de dinamismo e intensidad y fabricó el empate: Teresa Rey la tumbó dentro del área y no perdonó desde los once metros.

Reaccionó Maitane para enmendar una pérdida suya que hubiera podido meter en un aprieto a Sandra Torres a los 20 minutos de la segunda parte. El Levante siguió a los suyo, pero las chicas no acabaron de sentirse dominadoras y a las locales les bastaba con no descomponerse y aprovechar los espacios de un rival que se lanzó sin miramientos a por la remontada. También con la entrada de Carol Marín por una Adriana que tuvo 66 minutos en su vuelta a la titularidad. El riesgo era que algún desajuste hiciera estragos y casi lo consiguió Gloria Villamayor tras una asistencia a la espalda de las centrales de Carla Gómez.

Por la izquierda, por la derecha, de enganche o como referencia, todo lo que tocaba Ida era con criterio e intentaba ser el factor diferencial. Pero la realidad es que cualquiera de los dos equipos, con armas totalmente opuestas, pudo deshacer las tablas. El Zaragoza CFF hacía daño con Carla Gómez al contragolpe. En uno de los arrebatos de la '7', Lucía fue más rápida para evitar que conectara con Marta Cardona, sola en el segundo palo. Fueron los peores minutos del Levante y Sandra Torres aparecía más de lo deseado. En el 78 lo hizo para desviar un lanzamiento envenenado de Naima, que llevaba apenas unos minutos en el campo.



La ansiedad de las tres derrotas seguidas se notaba en las piernas. A cinco del final, en una serie de rebotes tras una falta lateral de Marijose, de nuevo apareció Patri Larqué, ahora a los pies de Alharilla. Y de inmediato, Lucía volvía a ser más veloz que Carla en otra contra con un peligro tremendo. Con una Charlyn anulada, el Levante se aferraba a Marijose y la marfileña recién llegada. Aunque no tuvo su día, por las botas de la mexicana Corral pasó el 1-2, pero remató a las nubes un pase atrás de Ida. En el minuto 95, Monforte sacó cerca de la línea de gol la última intentona de Alharilla.

Ficha técnica:

Zaragoza CFF: Patri Larqué, Laura Royo, Lara Mata, Natalia, Nora Sánchez (Marta Reyes, 93'), Teresa Rey, Clara Martínez (Carolina, 96') Alba Aznar (Sara Monforte, 58'), Carla Gómez, Marta Cardona y Gloria Villamayor (Naima, 75').

Levante: Sandra Torres, Oli Oprea (Ida Rebecca, 46'), Sonia Prim, Guti, Lucía, Maitane, Nagore, Alharilla, Marijose, Adriana Martín (Carol Marín, 66') y Charlyn Corral.

Goles: 1-0, m. 16: Clara Martínez; 1-1, m. 54: Marijose (p).

Árbitro: Palencia Caballero. Amonestó a las locales Lara Mata, Teresa Rey y Naima; y a la visitante Guti.

Estadio: Pedro Sancho, ante unos 200 espectadores.