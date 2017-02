Una victoria vital para marcar el camino hacia la salvación

El Atlético Levante consiguió vencer por la mínima en un partido fundamental frente al Prat y sumar tres puntos que le permiten engancharse a la pelea por la salvación y enterrar once jornadas sin conocer la victoria. Aunque el encuentro estuvo muy parejo, el filial granota supo cuajar una gran segunda mitad, en la que se adelantó en el marcador y aguantó los últimos minutos con un jugador menos, para doblegar a un rival directo en el objetivo de la permanencia.

Desde los primeros minutos se vio reflejada la igualdad entre ambos conjuntos con un dominio alterno en el que el balón transitaba de un lado al otro del campo sin ningún equipo que consiguiera mantener la posesión en exceso. El Atlético Levante fue el primero que se acercó con un córner botado por Pepelu que fue rematado por Boris de chilena a la cruceta. Sin embargo, al poco el Prat gozó de la mejor ocasión de la primera mitad aprovechando un fallo que dejó solo a Ignacio cara a puerta, pero Fran Manzanara, muy atento, sacó bajo palos el cuero para evitar el tanto de la escuadra catalana. Esta acción fue el preludio de unos minutos en los que los catalanes parecían lanzarse al ataque mediante un activo Óscar que puso en aprietos a la defensa granota jugando de espaldas y combinando con Ignacio, el jugador visitante más destacado hasta el momento. En el minuto 20, Poves dispuso de una gran ocasión al plantarse dentro del área frente a Sotres, aunque su disparo cruzado fue atajado por el meta levantinista.

El Atlético Levante, consciente de la importancia de los tres puntos en juego, comenzó a crecer en el encuentro a través de Manu Viana por el costado izquierdo con transiciones rápidas lanzadas por Pepelu y Hacen. De este modo llegaron las ocasiones para el filial granota. Pese a que las incisivas incorporaciones de Manu Viana eran taponadas por los defensores visitantes, los córners generados fueron las mejores opciones para los pupilos de Carlos Granero. En uno de los cinco saques de esquina consecutivos que tuvo el filial blaugrana, a punto estuvo Boris Cmiljanic de conseguir el gol tras revolverse dentro del área y disparar un tiro que salió rozando el palo izquierdo de la portería defendida por Toni a cinco minutos del descanso.

Tras la reanudación, el filial granota salió decidido en busca de los tres puntos y acosó el área rival. De nuevo a través de las incorporaciones de los carrileros y sus centros por banda los locales generaron el peligro, aunque los envíos aéreos no encontraron rematador y no logró traducir el dominio en un tanto que desequilibrara el marcador inicial. No obstante, la AE Prat se deshizo del agobio granota y dispuso de una clara doble ocasión en las botas de Padilla, primero con un disparo raso despejado por Sotres con una gran mano fuerte abajo y después, en el rechace de la jugada, con un disparo a bocajarro repelido brillantemente a córner por el propio Sotres. Pese a ello, la insistencia granota tuvo su premio en una acción iniciada por Aly con un pase al espacio que Manu Viana, en su enésima incorporación por banda izquierda, controlaba y pasaba a Ito para que enviara a placer el cuero a las redes y colocara el 1-0. El tanto pareció dejar en bandeja el partido para el 'B', aunque tras un salto en la corona del área con Paolo, Kaiser vio su segunda cartulina amarilla y provocó que el equipo tuviera que jugar con un jugador menos los últimos diez minutos. Ante la situación, el Prat se volcó al ataque para tratar de empatar el encuentro, pero los balones colgados al área no fueron suficientes para doblegar a la mejor defensa de la categoría y a un Sotres que se estiró en la última jugada para taponar el disparo de Óscar en el área pequeña y dejar en casa los tres puntos vitales en liza esta jornada.

Ficha técnica

Atlético Levante: Sotres, Son, Álvaro Moreno, Kaiser, Fran Manzanara, Ribelles (Arturo, 58'), Ito (Ally, 83'), Pepelu, Boris Cmiljanic (Allyson, 63'), Hacen, Manu Viana.

Prat: Toni, Adri, Aitor Lairo, Ricarte, Fede, Putxi, Ignacio (Pluvins, 67'), Javi Lara, Óscar, Padilla (Paolo, 77'), Poves (Edu, 83').

Goles: 1-0 Ito, m. 75.

Árbitro: Gallego Gambin. Amonestó a los locales Álvaro Moreno y Arturo; y a los visitantes Adri, Fede, Putxi y Javi Lara. Expulsó por doble amonestación al visitante Kaiser en el minuto 81.

Estadio: Ciudad Deportiva de Buñol.