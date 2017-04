Comunicado oficial de Saveljich tras su incidente

Esteban Saveljich, protagonista el pasado sábado por su desplante al banquillo tras ser sustituido, ha emitido un comunicado oficial a través de la web del club en el que se lamenta "profundamente" de lo ocurrido. Todavía inédito de titular, el argentino con pasaporte de Montenegro entró al campo por la lesión de Pedro López pero fue sustituido con 1-1. Una situación muy similar a la que le tocó sufrir a Espinosa y ante la que reaccionó mal. El propio Muñiz, al que no dio la mano, le invitó a analizarlo en "frío". Su tibieza con Guarrotxena en el gol ya lo había dejado marcado.

Este es el contenido íntegro del comunicado:

"Lamento profundamente la reacción que tuve en la tarde de ayer en el Estadio Ciutat de Valencia con motivo del cambio establecido por nuestro entrenador, que significó el ingreso de Paco Montañés en mi lugar, en el minuto setenta y uno del encuentro ante el Mirandés. Estoy arrepentido por lo que ocurrió y por este comportamiento, que se aleja de los códigos que debe mantener un futbolista profesional, y pido disculpas a la afición y a los distintos estamentos del Levante, al igual que he hecho esta mañana antes del comienzo del entrenamiento en Buñol con mis compañeros y cuerpo técnico, por si se han sentido agraviados. Sé que no sirve de excusa, pero esta reacción fue producto de un momento de enojo en el transcurso del partido que enfrentó al Levante y al Mirándés. Pido perdón. Sé que me he equivocado y no volverá a ocurrir".

La temporada pasada, el Levante obligó a grabar un mensaje de disculpa a los futbolistas que se vieron envueltos en una polémica salida nocturna por la que se les abrió expediente disciplinario.