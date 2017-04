El mes del ascenso a Primera División

Hace mucho que el líder no gana por aplastamiento. Esos momentos de lucidez absoluta se cuentan con los dedos de una mano, de ahí que sorprenda que el líder lleve tantos puntos (72) sin esa sensación de superioridad que la brecha con los perseguidores refleja. Pero ese es el valor más preciado. Ese es su ADN que lo hace ganador: que siempre compite. Desde el primer instante, Muñiz ha hecho ver a sus discípulos que nunca hay que darse por vecino. Así se vio ante el colista Mirandés. Ni el golpetazo a Pedro López, ni el gol con estirón de orejas posterior a Saveljich tumbaron a un equipo que roza el ascenso. Por coraje, tesón y compromiso extremo, el Levante sumó su novena victoria seguida en casa, superó la cifra de puntos del ascenso con Luis García e igualó los 22 triunfos del salto a la élite con Preciado. Fue el primero de los cinco episodios de un mes de abril que debe ser el de la gloria, aunque Muñiz insista en no mirar más allá que a la cita del sábado en Getafe para que la temporada sea todavía más «increíble». «Esperemos sumar puntos para no tener que sufrir ni esperar resultados. Tenemos que ser ambiciosos, sacar partidos y no mirar lo que que pasa en otros encuentros», argumentó.

Pinchó el Cádiz en su visita al UCAM Murcia (1-1), el Girona siguió con su caída libre después de encajar su tercera derrota seguida ante el Rayo Vallecano (1-3), el duelo entre Huesca y Getafe acabó en tablas (0-0), y el Tenerife salió reforzado tras tumbar en el Heliodoro al Oviedo (1-0). Con estos resultados, son 20 puntos con el tercer clasificado, ahora el Tenerife, quedando 30 por disputarse. «Da igual la clasificación del rival o cómo se llame, el siguiente será un partido difícil, igualado y ya con la tensión que hemos vivido. La parte de abajo es más caliente que la de arriba porque hay profesionales que se están jugando su trabajo, son situaciones que tenemos que controlar», advertía Muñiz. El próximo partido para seguir descontando los días hacia el ascenso será el sábado (18 horas) en el Coliseum Alfonso Pérez, donde habrá caravana granota, como también está activada la maquinaria para el Carranza, con una buena respuesta a la iniciativa de hotel que anunció la Delegación de Peñas.

El Consejo de Administración decidió cubrir los gastos del desplazamiento de los aficionados a Getafe. Un empujón más para que la comitiva sea masiva, de las que perduran en el tiempo. Hay 400 entradas para la grada visitante del Coliseum, que se empezaron a vender desde el sábado en las taquillas del Ciutat, al precio de 20 euros, que es el requisito para retirar el ticket del autocar, y el pago, únicamente, se podrá realizar en efectivo: de hoy al jueves, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas; y también el viernes, de 9 a 14:00.

Aunque el vestuario se resiste a hacer cuentas, a mirar el calendario, por lo menos públicamente, el Levante conseguirá de forma matemática el ascenso a LaLiga el próximo día 22 en Cádiz si tanto los granotas como los perseguidores mantienen las tres próximas semanas la media de puntos conseguida después de 32 jornadas.

Igualada la mejor racha

El 2-1 al Mirandés supuso la novena jornada consecutiva sin perder e igualar su mejor racha de la temporada, a cuatro de alcanzar su récord histórico en Segunda División de la temporada 2005/06, cuando se mantuvo 13 semanas sin conocer la derrota. La última bofetada se remonta al pasado 28 de enero en Alcorcón y desde entonces, el líder ha sumado 23 puntos de 27, con siete victorias y dos empates. Los de Muñiz ya estuvieron nueve jornadas sin hincar la rodilla, desde la cita en casa ante el Sevilla Atlético a la visita del Cádiz a Orriols, para un total de seis triunfos y tres igualadas (21 de 27). En la campaña 05/06, la del ascenso en Lleida con Mané, el Levante permaneció durante 13 semanas sin perder, entre el 17 de diciembre de 2005 y el 5 de marzo de 2006.