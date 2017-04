El Levante ya tiene claro un fichaje para su regreso a Primera División

Entre las posiciones a reforzar de cara al regreso a LaLiga Santander está también la portería. Tito y Carmelo no discuten las posibilidades y el rendimiento de Oier y sobre todo Raúl, clave en la histórica campaña granota, pero creen conveniente tener tres metas de garantías en la máxima categoría. El objetivo es matar dos pájaros de un tiro: cubrirse las espaldas ante posibles eventualidades durante el curso (en forma de sanciones y lesiones), y encontrar en el mercado a alguien con dilatada experiencia en la elite. Esto último es algo de lo que carecen el bilbaíno y el irundarra a sus 29 y 28 años, respectivamente.

Los miembros de la dirección de portiva ya han realizado un primer batido en el mercado en busca de cancerberos que encajen en ese perfil. El elegido deberá encajar además en los parámetros económicos de la entidad de Orriols, donde priorizan la inversión en delanteros que aporten un salto de calidad. Es el caso de Sergio León, cuyo fichaje rondaría los tres millones de euros. Entre palos, a poder ser, la apuesta pasará por un jugador que quede libre o cedido por un gran club.

En estos dos últimos supuestos entraba Yoel Rodríguez, de cuya situación contractual estaba puntualmente informado el Levante. No hubo más movimientos por él ni los habrá ya, puesto que el gallego continuará en el Eibar, en el que este curso se encuentra a préstamo por parte del Valencia. Lo anunció ayer oficiosamente Patricia Rodríguez, directora gerente del cuadro armero: «el contrato de cesión contempla una cláusula de compra de 750.000 euros y el club tiene decidido ejecutarla» antes de que esta expire, a final de curso. El portero tiene incluso pactadas las condiciones de su futuro contrato, que sustituirá al que todavía le vincula con los blanquinegros hasta 2018.

La llegada de otro guardameta no conllevaría obligatoriamente la asunción por parte de este de la titularidad. Tito y Carmelo creen que Raúl está en condiciones de triunfar LaLiga Santander, donde nunca antes ha gozado de oportunidades reales, después de las actuaciones cuajadas y la confianza adquirida en los últimos meses. Estas han llamado la atención de varios clubes, entre ellos alguno de Premier, aunque tiene un año más de contrato y en Orriols están paralizadas este tipo de negociaciones hasta la consecución del objetivo.

Cuando se apostó por la incorporación de Oier en enero ya quedó claro que era en perspectiva ya de un posible ascenso: el irundarra pasará a ser propiedad automáticamente de los granotas, por algo más de 200 mil euros, cuando el regreso a Primera sea matemático. En ese intento por aumentar al máximo la competencia entre palos no cuadran ni la promoción de Koke ni el retorno de Remiro; ambos sin minutos en los últimos meses. El salto a Primera también parece excesivo para Sotres, titular en el filial.