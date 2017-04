Goles que valen millones

Sergio León ha tardado solo unos meses en hacerse con un nombre en LaLiga Santander. Entre los aficionados y sobre todo los clubes de la máxima categoría; de estos, pocos quedan que no se hayan interesado ya por su situación contractual con vistas al futuro. La apuesta granota por el cordobés gana valor, aunque también competencia, a cada jornada que pasa. Sobre todo después de la del pasado fin de semana, de la que fue uno de los grandes protagonistas: con sus dos goles, el segundo de bellísima factura, tumbó al Leganés en El Sadar y alcanzó la decena de goles.

Gracias a su exhaustivo seguimiento y a la información personal ya recabada sobre el ariere, Tito y Carmelo llevan ventaja respecto a otros posibles compradores. Los números del punta, sin embargo, invitan a pensar en una dura pugna por su fichaje: es uno de los mejores anotadores de la competición (ha hecho casi un tercio de las dianas rojillas) y el debutante en la categoría que más veces ha visto puerta hasta el momento. Supera, en este último aspecto, a futbolistas del renombre de Prince-Boateng, Sansone o Ben Yedder.

Su prestaciones y la considerable rebaja que experimentará su cláusula con el más que posible descenso rojillo, hasta 2'5 millones en el periodo del 1 al 20 de julio, refuerzan el tirón del cordobés, quien a sus 28 años están protagonizando una explosión tardía en la elite. Hace apenas tres todavía se batía el cobre con el Elche Ilicitano en Segunda B, y ahora es objetivo prioritario para Levante, Betis, Espanyol y otros equipos de la zona media-baja de LaLiga Santander. Incluso el Valencia podría entrar en la puja por el punta, cuya segundo doblete de la temporada destacaba ayer hasta la propia Liga.

Sergio León ha sido clave en dos de las tres victorias del conjunto pamplonica en lo que va de curso. También hizo dos goles en el 2-3 de Ipurua, con el que confirmaba que tenía cabida en la elite. La oportunidad se la había ganado anteriormente con el Elche, con el que se había proclamado máximo goleador de LaLiga 1|2|3 con 22 tantos; más de la mitad del total ilicitano.

Con su fichaje, el Levante conseguiría juntar al cordobés con el que puede ser su sucesor en la tabla de artilleros de Segunda: Roger. En Orriols están decididos a retener al 'Pistolero', del mismo modo que apuestan fuerte por el cordobés y quieren avanzar en la negociación antes de que se entrometan más equipos. De Sergio, además de su pegada, agradan su carácter competitivo, su fácil encaje en el estilo de juego de Muñiz y su apuesta por el grupo antes que por él mismo.: «Prefiero jugar mal y ganar. No me importa sumar para mí. No voy a ganar ningún Balón de Oro», ha respondido, en más de una ocasión, cuando se le ha preguntado por sus pretensiones goleadoras.

