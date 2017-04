Estos son los canteranos granotas que apoyan a Villar

La aprobación de las dos candidaturas a la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha activado al colectivo de jugadores, de forma que algunos apuestan por el cambio y piden el voto para Jorge Pérez en las elecciones del 22 de mayo y otros lanzan el mensaje «Futbolistas Unidos» a favor de Ángel María Villar con respaldo al sindicato AFE. Entre estos últimos figura Rubén García, actual granota y uno de los tres casos con pasado en el Levante y su cantera: Iborra (Sevilla) y Rodas (Córdoba). También otro ex como Armando.

A favor de Villar se han posicionado otros nombres como Iago Aspas, el deportivista Alejandro Arribas o el defensa del Athletic Óscar De Marcos. En el caso de los granotas, todo nace del respaldo de AFE y el pasado levantinista de Rubiales, que ha continuado muy vinculado a ellos. En la otra candidatura, la de Pérez, figura como hombre fuerte Luis Gil, el que fue su gerente en AFE, la asociación en la que a su vez Tito ejerció de director deportivo.

De los 140 representantes de la Asamblea General de la RFEF, 13 serán jugadores de Primera y Segunda división para votar al presidente el 22 de mayo. Antes de eso se elegirá a los asambleístas de forma simultánea el jueves 27 de abril en la sede de la RFEF y de las territoriales. En este sentido, Iborra habla de la «responsabilidad» de entrar en la Asamblea. «Creo que es algo importante para el fútbol español, para los jugadores. No hay mejor forma de estar representados que por compañeros», dice en un video difundido en redes sociales.

Frente a ellos, otro grupo de jugadores entre los que destacan Miguel Ángel Moyá (Atlético), Pedro León (Eibar), Roberto Soldado (Villarreal) o Miguel Ángel González (Cádiz), respaldan el proyecto de Pérez por el cambio en la RFEF. «Porque tú sabes lo que me pasó a mí. Porque cuatro meses sin poder jugar son cuatro meses sin poder vivir. No quiero que sufras algo parecido y vamos a luchar muy duro por ti, por mí y por lo que más queremos, el fútbol», narra Pedro León, curiosamente otro exlevantinista.

La Comisión Electoral proclamó el pasado día 5 las candidaturas definitivas y entre los 11 aspirantes a representar a los entrenadores de Primera y Segunda figuran el seleccionador Julen Lopetegui y su cuerpo técnico. El exvalencianista Baraja también está entre los candidatos.