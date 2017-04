Sin Iván López ni Rubén, con Saveljich y la variante de Róber

La presencia de Saveljich por el sancionado Natxo Insa es la única novedad en la expedición que mañana viernes partirá a las 11 horas en chárter a Jerez de la Frontera y se ejercitará en sesión vespertina en en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz El Rosal (17:30). El 'Polaco' se había quedado fuera de la lista en los dos últimos partidos de LaLiga 1|2|3, ante el Getafe y el Reus, tras su desplante en el cambio del cambio frente al Mirandés en el Ciutat. Su entrada se debe también a que Muñiz piensa en la posibilidad de incrustar a Róber Pier como pivote defensivo, como así probó en el partidillo del entrenamiento de esta mañana en el Ciutat. "Lo ha entrenado hoy y otros días. Lo que queremos es que esta baja de Lerma pueda ser cubierta en cualquier momento por un jugador que ha ensayado en esa zona y con unas condiciones más o menos similares, porque los partidos son muy largos y no sabes lo que vas a necesitar en un momento u otro. Lo hemos trabajado alguna semana más y si fuera necesario que lo cubra. Por características lo puede hacer y por estado anímico también porque le gusta probar en diferentes posiciones y ser útil para el equipo. A lo largo de un partido no sabes lo que puedes necesitar en un momento u otro", argumentó Muñiz.

Junto al sancionado Insa y el lesionado Lerma, Rubén García sigue sin contar. El setabense no tiene minutos desde que fuera titular y relevado al descanso en la victoria ante el Elche del 5 de marzo, y además no ha entrado en cinco de las últimas seis convocatorias. El cuarto descarte es Iván López, que ayer miércoles estuvo en la consulta del Doctor Cugat en Barcelona para una visita de control y someterse a la última dosis de factores de crecimiento. "Ayer fue a un reconocimiento a Barcelona, el último que tenía previsto, le han infilltrado, no soy especialista, pero eso requiere o aconseja 24 horas de reposo, no como tal, pero sí cierto reposo, y lo está cubriendo. No ha ido atrás sino que lleva el camino que se esperaba desde el primer día", explicó el técnico Muñiz.