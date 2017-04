Dani Castellano, objeto de deseo en el mercado de fichajes

El Levante UD ha sondeado la situación de Dani Castellano de cara a su fichaje la próxima temporada. El lateral izquierdo de la UD Las Palmas, uno de los pilares de Quique Setién, queda libre el próximo junio y todo apunta a que no va a renovar con los insulares. De cara al regreso a Primera División, el único jugador en plantilla para esa posición es Toño, ya que Abraham Minero volverá al Zaragoza, por lo que se trata de uno de los objetivos prioritarios para Tito y Carmelo del Pozo.

Según informó este jueves SER Las Palmas, el Levante es junto a Betis, Eibar y Málaga uno de los clubes que se han interesado por la situación del lateral, que recientemente ha cambiado de agente y que tras seis temporadas jugando de amarillo apunta a un cambio de aires. Lateral veloz y preciso, Dani fue uno de los destacados en el arranque de temporada de los canarios y su nombre, no en vano, se ha vinculado en los últimos meses a multitud de equipos, entre ellos el Valencia CF, y a algunos de la Premier League.

La UD Las Palmas llevaba tiempo abordando la posible renovación con su anterior agente, Eduardo Espejo, y el acuerdo incluso parecía cercano. Sin embargo, el cambio de representante le ha dado un giro a la situación. El propio jugador, que ha puesto su futuro en manos de la agencia de Gareth Bale, ha evitado pronunciarse en las últimas semanas: "Ahora mismo no voy a hablar de eso; el club se irá poniendo en contacto conmigo y vamos a ver si llegamos a buen puerto. Mi mente está aquí y pase lo que pase no me va a afectar".

Dani debutó hace casi una década con la UD Las Palmas, aunque antes de explotar en el primer equipo pasó por el filial del Mallorca, Alavés y Ceuta. Ahora, tras dos temporadas muy notables en Primera, su periplo con los pío pío parece finiquitado.