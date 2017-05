Deportivo o Levante UD: Róber Pier se 'moja' sobre su futuro

Una vez conseguido el ascenso matemático, el Levante UD está en condiciones de avanzar en el proyecto de Primera. Es hora de abordar los primeros fichajes y la situación de varios jugadores de la plantilla, como Róber Pier. El central, cedido sin opción de compra por el Deportivo, entra en los planes de Tito y Carmelo del Pozo después de sus notables prestaciones, por lo que solo falta por ver si el club gallego acaba permitiendo su segundo año a préstamo en Orriols.

Sobre su futuro, justamente, ha hablado por primera vez el defensa en una entrevista concedida a DxT Campeón este lunes. En la misma, Róber asegura no saber "nada" concreto pero deja claro que le "gustaría volver y jugar en el Dépor", con el que restan todavía dos temporadas de contrato. "No sé si el año que viene", matiza, dejando la puerta abierta a su continuidad en el Levante: "Estoy muy tranquilo. Pase lo que pase va a ser bueno para mí; no sé cuáles son las opciones pero seguro que serán las mejores para mí y para el Dépor".

"Me siento preparado. He ganado mucha confianza este año; al principio me costó más, fueron meses difíciles, pero al jugar y hacer las cosas bien, te sientes valorado y ganas confianza, y te ves que das el nivel", ha valorado en la citada entrevista, respecto a su "positiva experiencia" granota. "Fue impresionante. Según pitó el árbirtro, yo me tiré al suelo y cuando me quise levantar estaba rodeado de gente", ha añadido, respecto a la celebración del ascenso del Levante tras el triunfo ante el Oviedo.