Mensaje de Róber Pier al Levante

Si el Levante acaba cerrando el acuerdo con el Deportivo para su continuidad un año más, Róber Pier encantado. Lo ha reconocido este jueves el propio futbolista gallego, durante su participación en 'Món Granota', de Levante TV y La 97.7 Radio. En el citado programa, conducido por Juanma Romero, ha llegado a afirmar que si se quedara en el conjunto granota, "estaría muy feliz".

Esta es la segunda vez que Róber ha abordado públicamente su futuro en los últimos días, aunque la primera a un medio valenciano. En A Coruña dejó claro que se siente "preparado" para volver al club propietario de sus derechos, al tiempo que dejó la puerta abierta a su permanencia en el Levante un año más al no poder fecha concreta a su vuelta al Depor. Este jueves, el central ha ido más allá y ha dicho que "si tuviera que elegir (entre granotas y blanquiazuales) no sabría qué hacer".

"Tengo contrato con el Dépor el año que viene y ellos son quienes tienen que decidir. Si me dieran a elegir, no sabría qué elegir, sinceramente. En el Dépor tambié estaría muy feliz, porque soy deportivista de siempre, pero es que este año me he encontrado tan cómodo y también con la confianza del entrenador; con partidos y minutos. No me importaría estar aquí, me gustaría", ha expuesto el defensa.

"Si se va, lo voy a echar de menos. Ahora el Levante es el que tiene la voz y hará lo mejor para el club y para Jason", ha apuntado respecto al interés del propio Dépor en su compañero, paisano y amigo Jason. "Ha hecho una temporada espectacular. Si alguna vez me viene diciendo que no ha hecho un buen partido, se lo recuerdo. Hacer 10 goles siendo extremo y con rachas pequeñas de no jugar... Ha sido un jugador importante para nosotros", ha resaltado Róber, quien ha calificado de "buenísimo" el deseo del Levante de mantener el bloque del ascenso de cara al próximo curso.