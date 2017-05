Ida y Charlyn lideran una victoria contundente y necesaria

El Levante Femenino se reencontró con la victoria tras una gran exhibición ofensiva. Costó abrir la lata, pero finalmente Ida anotó justo antes del descanso tras una serie de rechaces y después de una multitud de ocasiones. Tras la reanudación, Ida firmó su doblete e incluso pudo hacer un hat-trick. Por su parte, Charlyn contribuyó a la victoria con otro doblete para cerrar un partido completo y necesario para cargar pilas de cara a la Copa de la Reina y enterrar el mal sabor de boca de las derrotas en el Derbi y contra el Atlético.

Los primeros compases estuvieron marcados por el gran inicio ofensivo de las locales. Ida era un dolor de cabeza continuo para el Santa Teresa y Charlyn lo intentaba por las bandas a pesar de caer en fuera de juego por escasos centímetros varias veces. Las levantinistas se lo tomaron con calma, maduraron el juego y esperaron su oportunidad para anotar. Solamente había un equipo sobre el campo y ese era el de Andrés Tudela. Sus chicas no dejaban respirar a las visitantes, que solo tuvieron como peligro destacado un disparo de Sofía que fue directo a las manos de Sandra Torres. Las granotas reaccionaron a este ataque con más acercamientos. Nerea se topó con la defensa en dos disparos lejanos consecutivos, Mariajo probó y se le fue por muy poco y Charlyn mandó un cabezazo al travesaño. Las embestidas a la portería de Bea se sucedían e incluso Maitane se sumó a la fiesta para intentar anotar gol con un tiro cercano al área pequeña.

Con mucha tranquilidad, el Levante llevaba la batuta del juego a sabiendas que tarde o temprano el gol iba a llegar. A falta de cinco minutos para el fin del primer tiempo, la apuesta del entrenador local salió fructífera. Ida envió el balón al fondo de las mallas después de que Nerea intentara una vaselina sobre Bea. Pudieron hacer el segundo después de una gran jugada de la jugadora costamarfileña que se la cedió a Nerea para chutar, pero Bea interpretó bien las intenciones y atrapó su disparo. Con esta jugada se llegó al final de una gran primera parte ofensiva de los levantinistas en la que merecieron más.

Tras la reanudación, las granotas salieron a cerrar el partido lo más pronto posible. Una internada de Ida por la izquierda acabó por rematar a las visitantes con el doblete de la marfileña. Las locales no cesaban en su empeño ofensivo e Ida casi consiguió firmar su tercer tanto, pero Bea se interpuso en su camino. Ida estaba cuajando un gran encuentro y cuando llegó su sustitución la grada de El Terrer supo reconocer su trabajo dedicándole una gran ovación. Aun con dos goles de renta, las levantinistas no se echaron atrás y buscaron aumentar su ventaja. No estaba siendo un gran partido de Charlyn, pero la mexicana apareció como siempre, cuando menos se lo espera la defensa para anotar por toda la escuadra y hacer el tercero. No dudó tampoco en anotar el cuarto ajustándola a la esquina más lejana de la portería de Bea tras recibir un fantástico pase de Adriana por la izquierda. El Santa Teresa, que enterró matemáticamente sus opciones de acceder a la Copa de la Reina, intentó salir para hacer el gol del honor, pero no pudo ante una impecable defensa granota.

Ficha técnica

Levante UDF: Sandra Torres, Oli Oprea (Raquel Infante, 53'), Guti, Maitane (Sheila, 83'), Mariajo, Charlyn Corral, Nerea Pérez, Nagore (Carol Marín, 76'), Mariajo, Ida Rebecca (Adriana, 61') y Andrea Jiménez.

Santa Teresa: Bea, Ria Öling, Marta Parralejo, Aina, Puerto, Vania (Mireya, 63'), Sofía Melchor (Peke, 68') María Neira, Marta Rubio (Hitami, 63'), Chica e Irene (Sandra, 63').

Goles: 1-0, m. 40: Ida Rebecca; 2-0, m. 49: Ida Rebecca; 3-0, m. 71: Charlyn Corral; 4-0, m. 75: Charlyn Corral.

Árbitro: Varón Aceitón. Amonestó a las locales Andrea Jiménez, Maitane y Nagore; y a la visitante Aina.

Estadio: El Terrer de Paiporta.