Saveljich se marchará el sábado a Argentina

No hay manera de que Esteban Saveljich pueda disfrutar de una titularidad. Primero fue el diluvio en el Ciutat ante el Rayo. Posteriormente, tras las sanciones de Postigo y Róber Pier en Palma, era su momento en el encuentro siguiente contra el Mirandés, pero el Comite de Competición decidió retirarle la primera amarilla que vio el gallego en Mallorca. Y la pasada jornada fue uno de los afectados por el virus cuando iba a ser titular. Tres presencias en el once frustradas y ahora la que podía haber sido la cuarta. En la rueda de prensa, Muñiz ha anunciado que el 'Polaco' "tiene un viaje pendiente para arreglar unos papeles en Argentina", que no puede esperar más y se marchará este sábado para resolverlos. Será la única baja contra el Girona y según se ralenticen los trámites habrá que ver si puede estar la jornada siguiente en el Heliodoro Rodríguez López. Saveljich ha estado retrasando este momento por la pelea por el ascenso en la que estaba inmerso el Levante y, una vez conseguido el objetivo principal, es el momento de concretar estos asuntos pendientes

"En cuanto a molestias y lesiones no hay ningún problema, todo controlado", insistió Muñiz. Ni rastro del virus de Vallecas ni tampoco molestias en los futbolistas que no viajaron a Madrid. Tanto Pedro López, como Natxo Insa y también Campaña, que en principio, según el parte médico, iba a estar dos semanas de baja por una microrrotura, están a disposición del técnico asturiano. Al igual que Jefferson Lerma, con quien se quiso tener prudencia y esperar una jornada más para su vuelta a la competición oficial.