Levante - Girona: Una victoria de campeonato

Muñiz anunció que el once que iba a poner en liza sería el que estuviera preparado para ganar y ser campeón, sin mirar el DNI ni su hoja de servicios anterior. Esta vez no hubo 'plan B' y el líder se puso serio, aunque el gol de Longo cuando el Ciutat acariciaba el campeonato obliga a esperar un poquito más. Ni indigestión, ni reinvidicación para que los secundarios, el Levante mostró su once más reconocible, con Lerma de vuelta menos de esas "al menos ocho semanas" del parte médico, con Raúl entre palos para ser el mejor de LaLiga 1|2|3 y con Roger enfrascado en su pelea por alcanzar la cúspide de goleadores. Este doble premio es goloso, pero todavía más la posibilidad de firmar una temporada sin borrones en la fortaleza de Orriols.

Los granotas se pusieron el mono de faena, conscientes de que delante tenían a un Girona preparado para ticar su billete de acceso directo, pero sin tanta obligación después de la derrota del Getafe y que Tenerife y Cádiz tampoco ganaron sus encuentros. La afición tenía ganas de otra fiesta y muy poco tuvieron que esperar para empezar a aplaudir cuando el 'Comandante' Morales se aprovechó de una indecisión de la zaga catalana para batir a Bonou con un derechazo ajustado al palo. De nuevo el '11', en su hábitat natural después de actuar de improvisado '2' en Vallecas por las circunstancias, pudo marcar el segundo tras un balón por dentro de Roger, pero el arquero estuvo más preciso.

El Ciutat disfrutó con un Levante más asociativo, con la tranquilidad del objetivo conseguido, pero también con esa chispa de poder disfrutar cuanto antes del campeonato de la categoría. Mucha culpa de esa inyección de motivación la tuvo Jefferson Lerma: intenso y omnipresente, aunque por momentos acelerado. El Girona se vio sorprendido por un líder muy metido. Su primer aviso fue de Longo, que sentó a Pedro López, pero su pase de la muerte no encontró receptor. Ordenado, con Lerma de eslabón defensivo, Casadesús haciendo daño entre líneas y las bandas funcionando, el inminente compañero de viaje granota a Primera salió indemne en más de una ocasión. Roger se topó con un enorme Bounou, que entre él y el palo evitaron el 2-0 de Víctor justo al borde del descanso. Entre ambas acciones, un centro envenenado de Pedro López no encontró rematador y Jason puso en pie a Orriols con una falta escorada que lamió el palo. Y de guinda, un posible penalti por manos dentro del área tras un remate de Morales.

El Girona estiró líneas y buscó a Longo a la desesperada, aunque le costaba un mundo desmenuzar a la zaga del líder. Solamente un error podía meter de lleno a los gerundenses en al pelea y menos mal que Raúl Fernández estuvo rápido a los pies de Longo tras el despiste de Pedro López antes de la hora de encuentro y que Borja García desaprovechó el rechace y remató desviado. Con Roger peleando con los tres centrales visitantes, el principal foco ofensivo estaba en el costado zurdo, con Morales hiperactivo y Toño acompañándole. Cuando más apretaba el Girona, en otra acción por corazón y creencia en el error, Casadesús combinó con Roger y el 'Pistolero' generoso y currante, le regaló el 2-0 a Róber. Y el 'campeones, campeones' empezó a retumbar con fuerza en un Ciutat orgulloso de los suyos, después de un contragolpe comenzado por el propio '9' en un detallazo en el centro del campo. Pero la alegría del título la frenó Longo, a base de empujones, por decisión. La ola se vino abajo.

Abraham perdonó el 3-1, Roger no cejó en su empeño de ser el autor del gol del título y el Girona, que acabó con cuatro hombres en ataque, se marchó de vacío. Muñiz priorizó el triunfo (con el mismo tanteo que en Montilivi y ahora a doce puntos de distancia faltando cuatro jornadas) al título y acabó cerrando con dos laterales de extremos y con más músculo en la medular juntando a Róber, Lerma y Natxo Insa.