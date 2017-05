El filial se gana otra oportunidad

El Atlético Levante regaló una goleada a su afición en el partido donde se jugaba más en esta temporada. Cuatro goles a un Badalona que marchaba en cuarta posición y se jugaba no salir de la promoción de ascenso, aunque con esta derrota se queda fuera de este sueño. Mientras que los levantinistas sumaron una victoria que era necesaria para asegurarse el playout y no tener que depender del Valencia Mestalla que jugaba contra l'Hospitalet, con el que se tenía que igualar el resultado.

El filial sumaba cinco partidos sin perder en las últimas jornadas, con tres empates y dos triunfos.Granero supo ler el partido y sus cambios acabaron siendo decisivos para decantar la balanza del lado local. Además, la campaña lanzada desde el club con el hashtag #TúTambiénJuegas para apoyar a sus jugadores, funcionó a la perfección y las gradas de la Ciudad Deportiva se llenaron. También fue de recibo la acogida del cerca del centenar de seguidores del Badalona, cuyos cánticos desde el inicio dieron un ambiente especial al partido.

Mágica primera parte del filial en la tarde de este domingo, y no por su juego sino por su efectividad. Dos goles en este periodo dieron mucho alivio a la cuantiosa afición presente. Todo empezó muy pronto. A los tres minutos Arturo mandaba un obús desde fuera del área, que iba directo a la escuadra derecha de Morales. Totalmente inesperado, la grada no se lo podía creer. El Atlético Levante se avanzaba en el marcador ante un rival que pelea por ascender. Era la raza de un equipo que ha sufrido mucho en una categoría que no quiere perder. El murciano confirmaba con una golazo que es la gran sensación de los granotas en la segunda vuelta. Y recuerden, ¡sólo llevábamos tres minutos!

El 'pepinazo' del 'Rey Arturo' dejó tocado al Badalona, que tardó mucho en reaccionar. Mientras que los de Granero empezaron a calmar el juego, y a buscar la profundidad de sus atacantes a la mínima oportunidad. Poco a poco todo volvió a su cauce. Los granotas iban retrasando sus líneas y el cuadro catalán retornaba al partido. Los de Manolo González demostraban porque están tan arriba en la tabla. Sin tirar a puerta, intimidaba a una grada que veía como podía llegar el empate en cualquier ocasión visitante. La única opción levantinista pasaba por los contrataques por el costado izquierdo conducidos por Manu Viana, pero el último pase fallaba, a pesar de sus buenas fintas con caño incluido.

Aún así, el Badalona se acercaba más, tenía arrinconado a los de Orriols, con el miedo latente del empate. Pero no fue así, cuando más apretaba el conjunto azul llegó el segundo del Atlético Levante. Álvaro Moreno remataba con la testa un centro medido de Viana desde la izquierda. El central murciano entró al área libre de marca, y envió su cabezazo a la misma escuadra que su paisano anteriormente. Ya la había tenido el zaguero levantinista después de que Kaiser le sirviera con la cabeza un balón en el área tras un córner, pero el disparo de Moreno no sobrepasó la maraña de defensas visitantes que poblaban la línea de gol. Por su parte, el Badalona se quedó con un mal sabor de boca tras llevar la iniciativa con un Sandro que demostró su buen hacer con un golpeo de balón exquisito. Las sensaciones granotas al descanso fueron más positivas que nunca en esta temporada, el objetivo estaba al alcance.

Conscientes de lo que se estaban jugando, el Badalona salió con todo tras la reanudación. Esta vez se acercaron más a la puerta de Sotres que tuvo que intervenir en un potente disparo de Sergio Maestre. El cántabro puso la mano a media altura con mucha fuerza y consiguió evitar el gol. El asedio visitante era lógico, al final son mejor equipo, por eso están arriba en la tabla, y las aproximaciones del cuadro azul no cesaban. Granero estuvo rápido y quitó a un Ito desfondado al pelear cada pelota, para dar entrada a Álex Gil ofreciendo mayor frescura y vaya si la dio.

El canterano fue el autor del tercer tanto granota, como no, tras aprovechar bien un balón largo. El mediapunta supo aguantarla y esperar a Son, que llegaba como una bala por la derecha. El andaluz se la devolvió a Gil, que la empujo desde el área pequeña a lado izquierdo del cancerbero, que llegó a tocar el esférico.

El Badalona pareció hundirse, era un mazazo y Granero cambió a Allyson por Hacen, había que asegurar los tres puntos. Pero esto dio alas al cuadro catalán, que cuando menos lo esperaba recortó distancias. Gerard Oliva cazó una pelota en el área, cruzándola para que Sotres no pudiera llegar pese a su estirada. El gol envalentonó a los de Martínez que empezaron a colgar centros en zona peligrosa, pero el Atlético Levante supo aprovechar esta circunstancia. Además, la entrada de Shaq permitió frenar el ímpetu del Badalona por el lado derecho.

Con los azules volcados en ataque, cada balonazo de los levantinistas era media ocasión de gol. Primero, Arturo recibió un pase de Hacen, corrió la pelota por banda izquierda, se la tiro larga y solo delante de Morales definió al palo largo, yendo fuera por pocos centímetros. Luego fue Álex Gil el que se plantó frente al guardameta visitante y eligió la opción más bonita, una vaselina bombeada que se marchó por arriba muy cerca del travesaño. La grada quería el cuarto. Eran los minutos finales, había mucha tensión y acabó con una expulsión del Badalona. Bruno Vinicius golpeó a Kaiser con una fea entrada y se fue a vestuarios con la reprimenda de su compañero Fran Grima.

Hacen tuvo la suya, tras una combinación entre Shaq y Arturo, pero el mauritano dentro del área disparó al por el centro, siendo despejada por el portero. Aún habría otro susto cuando Arturo cayó en la trampa de Oliva y cometió un penalti infantil al ser fintado por el '9' visitante. Pero Iván Agudo, que había hecho daño desde su internada al campo en banda derecha, la mandó al palo izquierdo de Sotres. No era el día del Badalona, y se confirmó con el cuarto tanto, obra de Son. El carrilero se aprovechó de otro balón que aguantó Álex Gil, que abrió de nuevo al lado diestro para que Son cruzara la pelota a la otra escuadra y sentenciara el partido.

Con el pitido final, los jugadores del Badalona acabaron abatidos en el césped mientras recibieron el aplauso de toda la grada, en especial de sus aficionados que esperaron hasta que salieron del vestuario para recibirlos con cánticos por su gran temporada. La victoria del Atlético Baleares frente al Alcoyano los deja fuera del playoff en la última jornada. Por su parte, el Atlético Levante aún no puede alzar el vuelo puesto que tendrá que esperar al sorteo para conocer a su rival en la promoción de descenso que puede salir de entre Burgos, Sanse y Linares.

Ficha técnica:

At. Levante: Sotres; Son, Álvaro Moreno, Kaiser, Fran Manzanara, Ribelles, Ito (Álex Gil, 56'), Pepelu (Shaq, 75'), Allyson (Hacen, 63'), Arturo y Manu Viana.

Badalona: Morales; Moyano, Robusté, Aleix Coch (Iván Agudo, 50'), Fran Grima, Sergio Maestre, Bruno Vinicius, Toni Lao (Moha, 57'), Gerard Oliva, Sandro y Víctor García (Musa, 66').

Goles: 1-0 Arturo 3'. 2-0 Álvaro Moreno 40'. 3-0 Álex Gil 61'. 3-1 Gerard Oliva 66'. 4-1 Son 90'.

Árbitro: Monter Solans (Aragonés). Amonestó al local Ito; y a los visitantes Moyano y Sergio Maestre. Expulsó con roja directa al visitante Bruno Vinicius (86').

Estadio: Ciudad Deportiva del Levante UD ante unos 750 espectadores.