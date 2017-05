Ofensiva para el primer fichaje

Con la permanencia en LaLiga Santander vista para sentencia, y que el Sporting de Rubi haya seguido el mismo camino que Osasuna y Granada, la dirección deportiva acelerará en una de sus prioridades: seguir contando con Róber Pier para el proyecto en la máxima categoría, una vez confirmada la continuidad deportivista con el punto en Vila-real. «No sé nada, el Deportivo no sabe su situación para el año que viene. tendremos que esperar a eso y ya se sabrá», afirmaba el ´chico para todo´, aún en el Ciutat, después de una victoria casi de campeonato, todavía sin la salvación matemática del club que tiene sus derechos. Con este escenario aumentan las opciones granotas para, por lo menos, tener a Róber una temporada más como cedido, y ahora es el momento de dar el acelerón definitivo por un futbolista que se ha destapado como la revelación del líder y que se convierta en la ´primera incorporación´. Salvo que haya movimientos alrededor de Sidnei, Arribas, Raúl Albentosa y Pablo Insua, que volverá de su cesión con el Leganés, con protagonismo sobre todo en la recta final de la permanencia, el Dépor tiene copado el eje de la retaguardia.

Aunque no hay nada cerrado todavía, todo apunta a que los caminos de Róber y el Levante continuarán unidos en el proyecto de Primera División, como mínimo un año más. El interrogante es la fórmula. La cúpula granota va a intentar, aunque es complicado, que la vinculación pueda ser ya en propiedad o incluir una opción de compra en otro acuerdo a préstamo, Hace unos días, Róber aseguraba en A Coruña no saber «nada» seguro sobre su futuro. Pero aunque señaló que le «gustaría volver y jugar en el Dépor», con el que le restan todavía dos temporadas de contrato, dejó abierta la posibilidad a que ese regreso no sea inminente. «No sé si el año que viene», declaraba, sin cerrarse ninguna puerta: «Estoy muy tranquilo. Pase lo que pase va a ser bueno; no sé cuáles son las opciones, pero seguro que serán las mejores para mí y el Deportivo». El sábado, tras quitarse «una pequeña espinita, aunque no es una obligación» con el primer gol, Róber tildó de «buena noticia» si seguía con el ´4´ a la espalda, ahora en LaLiga Santander. «Si me quedo aquí estaría muy feliz y sería una buena noticia», declaró el gallego. Hasta su madre ha aparecido en el ´culebrón Róber´, en declaraciones en ´A Coruña en la onda´, de Onda Cero', para mojarse en el ´caso Róber´ y asegurar que su hijo tiene «todas las papeletas» para seguir en el Levante, al menos un año más.

En conocimiento constante de los pasos de la dirección deportiva, Muñiz ha marcado como prioritaria la continuidad de Róber. Llegó del Fabril (filial deportivista) sin hacer ruido, e inicialmente con el cartel de cuarto central por el desembolso para firmar a Chema, Postigo y Saveljich. Con la lesión del central de Caudete, el gallego irrumpió con fuerza hasta convertirse en uno de los baluartes del ascenso y ahora también como pivote defensivo. En Riazor tienen muchas expectativas puestas en la proyección del coruñés, que se ha desmelenado en Orriols, y entienden que otra cesión en el Levante sería la mejor solución ante el ´overbooking´ de centrales con contrato en vigor. No obstante, Quico, Tito y Carmelo van a pelear por adquirir sus derechos o, como solución intermedia, acordar una opción de compra, ya que a este ritmo, y con el equipo de nuevo en la máxima categoría, podrían explotar definitivamente las cualidades que ha mostrado en este temporadón. En la élite solamente ha jugado dos partidos ante Atlético y Madrid.