Krohn-Dehli: Las claves del posible fichaje del Levante

Que nadie espere un ´culebrón Krohn-Dehli´. Para bien o para mal, el futuro del internacional danés se resolverá definitivamente en los próximos 15 días. La fecha límite la marca su contrato con el Sevilla; el conjunto hispalense tiene hasta mediados de junio la posibilidad de ampliarlo por una campaña más. De lo contrario, Michael quedaría libre y llegaría a coste cero a Orriols. Porque el veterano centrocampista, a pesar del interés de otros clubes, sobre todo de LaLiga Santander (como Leganés o el propio Celta, en el que militase de 2012 a 2015), ya ha dado su palabra a los azulgranas. Le convence el proyecto y la posibilidad que este le ofrece de volver a competir con regularidad al máximo nivel, justo el año previo a la disputa del Mundial de Rusia.

El acuerdo con el futbolista es total. Con Krohn-Dehli, quien en una semana cumplirá 34 años, hay apalabrada una vinculación por dos campañas. El club apostaba inicialmente por una fórmula de 1+1, a consecuencia de la edad y la grave lesión de rodilla que acaba de dejar atrás el danés, mientras que este incluso planteaba la posibilidad de incluir un tercer curso. Al final, en el término medio se pactaron las condiciones del contrato. El salario del futbolista no ha supuesto un problema, ya que este no alcanza el millón de euros en el Sevilla; las cifras en las que está moviendo el Levante ahora mismo en el mercado.

El Sevilla, con varios frentes abiertos

El acuerdo hasta 2019 no depende tanto del nuevo inquilino de su banquillo como de otras negociaciones que el Sevilla tiene en marcha. Los hispalenses se han lanzado a la caza de un jugador que pueda cubrir la baja de Krohn-Dehli de cara a la 17/18, y tienen varios frentes abiertos en ese sentido. Si alguno cuaja antes de mediados de mes, no ejercerían la ampliación automática de contrato del danés, quien saldría gratis con destino a Orriols. Si no encuentran un relevo de garantías para esa fecha, por el contrario, le renovarían.

El veterano centrocampista, que en el 4-2-3-1 habitual de Muñiz encajaría en los dos extremos, la mediapunta e incluso el mediocentro ofensivo, ha intentado acelerar la resolución de su futuro desde que acabó LaLiga Santander, hace más de una semana. Permanece todavía en Sevilla, aunque podría regresar de vacaciones a su país antes de que el conjunto hispalense adopte una decisión definitiva. Esta difícilmente llegue antes de la oficialización del nuevo entrenador, el sustituto de Jorge Sampaoli. Todo apunta a que ese puesto lo ocupará Berizzo, con el que Krohn-Dehli coincidió en el Celta el año previo a su marcha al Sánchez Pizjuán.

'Marcaje' en los últimos meses

Del mismo modo que el danés se ha informado de la realidad granota por ejemplo por boca de Vicente Iborra, con el que ha compartido vestuario en el Sevilla en los dos últimos años, Tito y Carmelo han recabado informes de su situación física a lo largo de las últimas semanas. El seguimiento deportivo y personal previo a un fichaje ha sido más exhaustivo en este caso, ya que Krohn-Dehli llevaba más de un año sin jugar por lesión. Reapareció en competición oficial el pasado día 14, cuando fue titular en el Santiago Bernabéu. Repetiría en el once hispalense seis días después, en la última jornada del campeonato, en la goleada a Osasuna.