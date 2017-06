Tributo a los campeones en el Ciutat de València

El Ciutat echará el cierre a una temporada inolvidable con el último homenaje a una plantilla para el recuerdo. Una distinción en la que participará una amplia representación de los héroes del ascenso de la 2003/04, los últimos campeones de Segunda División, liderados desde el banquillo por el inolvidable Manolo Preciado, además de la totalidad de la escuela de fútbol base granota. Un reclamo más para despedir el curso por todo lo alto. Sobre la hierba del fortín de la categoría coincidirán dos generaciones históricas. Jugadores como Tito, actual director deportivo, Mora y Aizpurua, miembros de la actual secretaría técnica, Rubiales, Aganzo, Juanra, Ettien, Félix, Cuéllar, Congo o Manolo Hidalgo han confirmado su presencia en este acto en el que simbólicamente entregarán la Copa de Campeones a la actual plantilla y cuerpo técnico.

Será el último servicio de Abraham, Juan Muñoz, Paco Montañés, Róber Pier, los cuatro cedidos, y Víctor Casadesús, el único cuyo contrato expira el próximo 30 de junio. Natxo Insa, que este viernes cumplió 31 años, también es pasado. Y jugadores como Verza, Rubén García, Iván López, Saveljich e incluso Espinosa están en interrogante de cara al proyecto en Primera División. Por Róber es el único que hay negociaciones en marcha para que pueda seguir, aunque el Deportivo no está poniendo facilidades e incluso ha puesto sobre la mesa el nombre del lateral zurdo Toño.

El Levante clausurará una temporada espectacular en la fortaleza donde no ha perdido todavía en este ejercicio impoluto, ha logrado el ascenso a Primera y se proclamó virtualmente campeón de LaLiga 1|2|3 tras ganar al Girona, el otro ascendido directamente. Una versión intratable como aconteció en el curso 1988/1989, en el grupo IV de Segunda División B, con Roberto Álvarez de entrenador, con 25 victorias en total como ahora. Va una veintena de partidos seguidos en casa sin perder, con diecisiete victorias y solamente tres empates, ante el Getafe (1-1), Cádiz (0-0) y Reus (0-0). El Levante de Muñiz ya ha igualado la mejor racha histórica en una misma temporada conseguida por otros tres equipos con anterioridad: el Elche (1986/87), el Recreativo (2001/02 y 2005/06) y el Almería (2006-07). Ahora tiene la opción de superar el mejor registro logrado hasta el momento si es capaz de ganar o empatar al Huesca (sexto, con 60 puntos), que depende de sí mismo para acceder a la promoción de ascenso sin esperar a lo que haga el Real Valladolid (séptimo con los mismos puntos). «Da igual lo que piensen, nosotros vamos a ganar», insiste Muñiz. Pero la racha va más allá, ya que para encontrar la última derrota como anfitrión hay que remontarse al 2 de marzo de 2016, hace quince meses, ante Madrid (1-3), es decir que el Levante acumula 25 partidos sin caer ante su parroquia fiel, igualando el registro histórico de la era Balaguer 1998/1999 y 1999/2000.

Uno de los propósitos de Muñiz al principio de temporada era que el aficionado, al margen del resultado final, se marchara a casa orgulloso de sus jugadores. Desde el estreno en Orriols ante el Alcorcón, la química ha sido total, sin rastro del mal rollo de un descenso reciente y el binomio ha ido de la mano hacia el ascenso. Un montón de alegrías (54 puntos de 60, de momento) prácticamente siempre con esas pinceladas de sufrimiento de las constantes remontadas y en momentos puntuales con una exigencia extra que no tenía mucho sentido. Daba igual cómo, pero el rival en cuestión siempre ha sucumbido al magnetismo del Ciutat y a la capacidad de este equipo para adaptarse rápidamente a una categoría interminable y con muchas aristas.

Está claro que el Ciutat ha tenido gran parte de culpa del regreso a la máxima categoría. El gol de Sergio Postigo ante el Oviedo no hizo más que refrendar el gen dictatorial de un Levante que no ha tenido rival, sobrándole seis jornadas. Evidentemente, esa jerarquía como local tiene un nombre propio, el de Roger Martí, que ha anotado 11 de sus 22 goles ante su público. Lástima la microrrotura en el texto anterior del cuádriceps de su pierna derecha que sufrió en la antesala del anterior partido en casa ante el UCAM (uno de los 17 triunfos) y le ha apeado de pelear por ser el máximo goleador en las tres últimas jornadas. Y se quedará a las puertas. Joselu (23), que se marcha al Granada de Manolo Salvador, le adelantó por el regalo de Campaña, Ángel (21) ha roto negociaciones con el Zaragoza tras unas inoportunas declaraciones y no jugará hoy y Jorge Molina (20) y su Getafe ya están en promoción, pero necesitan un empate en Palma para acabar terceros.