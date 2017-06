Antes de marcharse de vacaciones al Caribe, Antonio Luna, en declaraciones a ABC de Sevilla, reconoció que se llegó a ver como sevillista "hace tres semanas", pero se cansó de esperar y el Levante apareció en escena para atar a un lateral cotizado por su condición de agente libre. "Aguanté todo lo que pude. Y más, incluso. Pero en el Sevilla siempre me decían que había que esperar. Así he estado mucho tiempo. Primero con Monchi, cuando ya nos dijo a mi agente y a mí que les gustaría que volviera, y luego con Óscar Arias, tras varios contactos, parecía que estaba todo bien y que se terminaría haciendo el fichaje. Yo sólo necesitaba que fueran a por mí de verdad", argumentó Luna sobre los motivos que le hicieron olvidarse del club donde se crió desde los nueve años, mirar otras posibilidades y decidirse por el Levante, antes del Celta y Alavés. "En el Sevilla tendrían que esperar por las razones que creyeran convenientes y no pasa nada", añadió el nuevo ´3´ para las próximas cuatro temporadas.

La realidad es que el propio Luna se imaginó luciendo la elástica del conjunto hispalense y que "escucharía el himno de la Champions en el Sánchez Pizjuán". Una negociación que no fructificó y que le sabe mal por "mi padre, mi tío, mis primos y mis amigos, que son sevillistas, de los de toda la vida". "No es dolor. Pero sí que es verdad, para ser sinceros, que hace tres semanas me llegué a ver como sevillista. Mi sentimiento no podrá cambiar. Cuando me fui lo hice con dolor y pensando que algún día podría volver. No pasa nada. Hice todo lo que estaba en mi mano y con eso me quedo", añadió Luna. De sus familiares simpatizantes del club de Nervión, reconoció que su tío Pedro es el que más lo sentirá "porque todavía no le he llamado y cuando se entere le va a dar algo".

Pero el corazón lo deja a un lado y está convencido de que ha acertado enrolándose en el proyecto ambicioso del Levante. Un interés que viene de lejos. En Orriols eran conscientes de que el balear de Son Servera, pero criado en Pedrera (municipio sevillano), estaba esperando al Sevilla, pero "Carmelo del Pozo me dijo que estuviera tranquilo". "Me han mostrado que tienen plena confianza en mí. ¿Sabe una cosa? Eso, al fin y al cabo, es lo más importante. Cuando alguien te dice que esperes y que esperes es lógico que no sientas lo mismo, ¿no? Empiezas a dudar. Al Levante le estaré agradecido siempre no sólo por el interés y contratarme, sino por darme toda su confianza desde hace semanas cuando yo les llegué a decir que estaba pendiente del Sevilla. Carmelo del Pozo me dijo que estuviera tranquilo. Tenía otras propuestas, pero ese gesto del Levante, así como el proyecto deportivo que me presentaron, me hace estar seguro de que acerté con la decisión", explicó Luna en ABC Sevilla.

En su perfil de Instragram expuso sus primeros sentimientos como jugador del Levante hasta 2021