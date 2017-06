¿A cuánto se paga el fichaje de Muñiz por el Leeds?

El Leeds United busca entrenador. El cuadro británico, que pretende regresar a la Premier League desde la First Division, maneja una lista de candidatos a ocupar el banquillo entre los que se encuentran varios con pasado (e incluso presente) en LaLiga. Todo apunta a que el preparador será Víctor Sánchez, recientemente despedido del Real Betis, pero lo surrealista de la apuesta que plantea posibles entrenadores con cuotas que van desde los 5/2 de Fernando Hierro hasta Ryan Giggs (50/1) pasando por entrenadores como Muñiz (20/1), el cual renovará con el Levante UD, el ex del Valencia CF Pep Clotet (12/1) u otros como Berizzo o Spalletti, quienes acaban de ser presentados oficialmente por Sevilla e Inter respectivamente. Esta vez, noticia, no aparece Míchel en la lista.