"Quiero jugar y disfrutar en Primera con el Levante"

El gallego es carne de mejora. Paralelamente a la operación entrada, el club entiende que es el momento de actualizar su salario, sin que afecte el 'caso Camarasa' ni la cesión de Pedraza, ambos con los mismos agentes que Jason. Su deseo es firme: consolidarse en la máxima categoría ahora que ha encontrado la continuidad y confianza bajo las órdenes de Muñiz.

—Con la temporada ya acabada, el ascenso conseguido y siendo además protagonista, ha quedado más que claro que la decisión del club de ejercer la opción de renovación ha sido un acierto incuestionable.

—Al principio de verano, el club hizo efectiva esa opción y creo que fue la mejor decisión, porque me ha salido un buen año, he podido disfrutar y corresponder con buenos números, y además, a nivel personal, necesitaba esta temporada en el Levante, que se me notase más participativo, y lo he logrado con la confianza del entrenador, que anteriormente no había podido tener.

—¿Esperaba esta explosión?

—Venía de un mal año, tanto en lesiones como en el aspecto deportivo, al no lograr los objetivos en la cesión en el Albacete y estaba a expensas de lo que quisiera hacer el club con mi contrato. Desde un inicio no esperaba tener este protagonismo durante toda la temporada. Esto es trabajar día a día, que llegue la oportunidad y aprovecharla. Me quedé en el equipo, tuve muchos minutos e intenté ayudar al máximo a todos mis compañeros.

—El inicio fue inmejorable: 0-1 en Los Pajaritos de Soria y gol de Jason.

—Fue una señal de que algo bueno iba a pasar. Salí desde el banquillo y tuve la suerte de marcar el gol del triunfo. Conseguí la titularidad al siguiente partido y de ahí en adelante tuve esa continuidad que quizás no esperaba desde un principio.

—Fue un inicio devastador del equipo, marcando el camino, demostrando que se había adaptado rápidamente a la categoría, que sería el rival a batir, que quería volver cuanto antes a la máxima categoría.

—Inicialmente los rivales no te conocen; lo dimos todo desde el principio y el año que nos ha salido ha sido para enmarcar. No hemos tenido ni ese mes de bache que pueden tener cualquier equipo. Hemos sido muy regulares, encadenando victorias casi toda la temporada, que nos valieron para dispararnos en la clasificación y coger esa ventaja que hemos podido aprovechar para tener ese colchón de margen y no llevarnos ningún susto al final.

—Los 'refichados' habéis sido determinantes, pero el éxito de este equipo ha sido coral, de un vestuario comprometido que ha sabido entender las jerarquías y no descomponerse en ningún instante.

—El vestuario es lo más importante en un equipo, el que toda la plantilla se lleve bien, el no tener malos rollos. Que todos hayamos remado en una misma dirección ha sido clave para poder lograr el objetivo. El pensar siempre en el compañero, en el equipo y no en lo individual.

—¿El mejor momento?

—Me quedo con muchos. Desde el día de la renovación automática del contrato, de esas ganas de poder reivindicarme en el Levante, de tener otra oportunidad para poder disfrutar aquí, pasando por el primer gol en Soria, que me dio un plus de confianza para afrontar el año, o esa acumulación de victorias, de alegrías para el equipo en el camino hacia el ascenso, que era lo que perseguíamos desde el inicio.

—Debutó en Primera División de la mano de Caparrós, ante el Sevilla, el 25 de agosto de 2013, y redebutó en febrero de 2015 en el Camp Nou tras volver de su medio año de cesión en el Villarreal B. Ahora llega el momento de consolidarse en la élite.

—Muchas veces dicen que llegar puede ser fácil, pero lo más importante es mantenerse. Lo que quiero es mantenerme en el fútbol en la máxima categoría, estar con el Levante en Primera, hacer un buen año tanto en lo individual como en lo colectivo, cumplir los objetivos que hayan, poder disfrutar en Primera División con el Levante.

—¿Habrá 'caso Jason' este verano o pronto se solventará su inminente mejora contractual?

—Tengo contrato, me quedan dos años más. Obviamente quiero jugar en Primera con el Levante. Depende también del club, estoy a expensas de lo que quieran hacer, se valorará y decidiremos lo que sea mejor para todas las partes.

—Que Muñiz siga hasta 2019 le da la tranquilidad suficiente para poder seguir creciendo en el Levante.

—Con otros entrenadores no había empatizado tanto ni tenido esta confianza. Con Juan Ramón (Muñiz) sí he tenido esa percepción de sentirme importante en el equipo. Es una persona que habla contigo y te aconseja las cosas que tienes que hacer o no. El tener ese trato con el jugador ha hecho que todos estuviésemos enchufados en cualquier momento de la temporada, ya seas titular, suplente o estés en la grada. Esa gestión de vestuario ha hecho que el equipo funcionase tan bien.

—Números tremendos tanto en goles como en asistencias, la confianza del entrenador, y una afición que tenía ganas de ver triunfar a un jugador que ascendía desde la base.

—Que los jugadores que estén en la cantera lleguen al primer equipo es algo bonito para cualquier club. Me he sentido súper valorado por la afición. Desde el primer día que jugué aquí me han trasladado su apoyo y lo agradezco eternamente.

—¿Qué Levante espera la temporada que viene en Primera División?

—Hay muy buen equipo para estar otro año en Primera. No creo que haya que tocar mucho al grupo. Si hemos conseguido el objetivo, todos nos merecemos estar el año que viene en Primera. El club va a mirar, obviamente para mejorar, a jugadores que puedan dar ese salto de calidad que el club esté buscando y quieran que ayuden al equipo el año que viene. Nosotros encantados con cualquier jugador que se incorpore. Está claro que mientras sea para ayudar, siempre es bueno.

—Aunque llegue competencia para la banda, donde se ha marchado Paco Montañés y Rubén García tiene el futuro en interrogante, aquí hay Jason Remeseiro para rato.

—La competencia nos viene bien a todos. Que no haya jugadores en tu puesto y te veas con el sitio ganado, puedes caer en la relajación, que es lo peor que te puede pasar en el fútbol, y que no estés dando el cien por cien y no estés funcionado de la mejor manera que debes hacerlo.

—Ha sido un ascenso con el sello gallego, de Jason y un Róber por el que el club trabaja para quedárselo.

„Todo el mundo ha podido ver el gran jugador que es y lo mejor que va a ser todavía. Es una barbaridad lo que puede mejorar. Sería muy importante que Róber estuviera otro año más en el Levante.

—Lo conocía anteriormente.

—Futbolísticamente no. Cuando yo salía del Dépor, él llegaba. Tenemos amigos en común porque nos conocemos desde los 14-15 años. Él es Oleiros y yo de Osedo, que pertenece casi al mismo municipio, a muy poca distancia.