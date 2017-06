La noticia más esperada en el Levante Femenino

Charlyn Corral seguirá vistiendo de levantinista la próxima temporada tras renovar su relación contractual una temporada más. La delantera mexicana recaló en el Levante Femenino en julio de 2015, por lo que vestirá por tercera campaña consecutiva la elástica granota. "Estoy muy contenta por mi renovación. Fue una decisión difícil, pero una vez que me decidí, estoy cien por cien convencida. Quiero estar aquí y feliz por participar en este nuevo reto. Y qué mejor que con el Levante, que es mi casa, el club que me abrió las puertas de España y será un año más que seguro nos deparará grandes cosas", declaró Charlyn en declaraciones al web oficial del Levante UD.

La internacional mexicana, que recientemente ha vuelto a la selección, se ha convertido en las dos últimas temporadas en pieza fundamental del conjunto levantinista, con el que ha anotado un total de 43 goles en Liga, 23 en la 15/16 y 20 en la 16/17. Además, ha sido elegida por los aficionados a través de LaLiga como una de las tres mejores delanteras de Primera División por segundo año consecutivo, donde también está su paisana Kenti Robles, del Atlético. "El fútbol mexicano está creciendo y, sin duda, que nos vean a Kenti Robles y a mí en el once ideal representa mucho: esa motivación para las nuevas generaciones de poder dar el salto. Son dos años que han parecido fáciles de estar en el once ideal, pero no ha sido así y se lo agradezco a la gente de España, del Levante y, sin duda, a los míos de México", reconoció.

Con Charlyn son ocho las jugadoras que, de momento, siguen del último proyecto. Sandra Tores, Guti, Lucía Gómez, Alharilla, Nerea, Carol Marín y Maitane son las otras siete, a las que se unen seis incorporaciones: Patri Padilla, Greta Espinoza, paisana de Charlyn, Alba Aznar, Marta Cardona, y las gemelas Noelia y Natalia Ramos, además de la canterana Andrea Palacios, que asciende del Femenino B campeón. Un proyecto que a falta de más movimientos (tanto de entradas, salidas como en forma de renovaciones) orbitará alrededor de Charlyn. "Me gusta ponerme retos. Estas dos últimas temporadas han sido buenas en lo personal, pero sin duda que todo se puede mejorar más. En esta nueva temporada me gustaría ayudar con goles y asistencias, y que demos el salto a puestos más altos de la clasificación. Tenemos todo para hacer grandes cosas", argumenta la referencia granota, que llegó a la entidad de Orriols procedente del Merilappi United (Finlandia) con un extenso curriculum en el que destacaba el Campeonato en la Olimpiada Nacional Sub-12, Sub-14 y Sub-17, siendo la máxima goleadora en las dos primeras, y la participación en el Mundial Sub-20 en 2006, 2008 y 2010. Además, con la Selección absoluta jugó el Mundial en 2011 y en 2015 participó en el de Canadá.